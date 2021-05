Hérault - Mardi 11 mai : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Mardi 11 mai : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1471 hospitalisations en cours ce soir (-122) dont 302 en réanimation et soins critiques (-21), et à ce jour 4336 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+59 en 4 jours).

L’amélioration des indicateurs épidémiques est le bénéfice des efforts de chacun : à nous tous de rester très prudents pour ne pas le perdre au cours des prochaines semaines. Avant de retrouver peu à peu nos proches, ne relâchons ni les gestes barrières ni le réflexe des tests. Les acteurs du dépistage sont disponibles partout en Occitanie pour réaliser rapidement ces tests.

Tous sur le pont

La vaccination progresse très vite elle aussi. En Occitanie, plus de 300 000 injections ont été réalisées la semaine dernière. Cette semaine, pendant ce long week-end ou les jours fériés, tous les acteurs de la vaccination sont à nouveau sur le pont pour démultiplier les rendez-vous afin de nous protéger, protéger les plus fragiles et nous permettre progressivement de nous retrouver.

