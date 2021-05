Gers - Whaka Lodge, le plus surprenant des lieux événementiels en Occitanie

Whaka Lodge, le plus surprenant des lieux événementiels en Occitanie

Des évènements d’entreprise insolites et dépaysants sans quitter la France

A l’aube, nous l’espérons, d’une amélioration de la situation sanitaire, les entreprises envisagent de nouveau l’organisation d’événements « physiques ». A Whaka Lodge, au bord du lac de Seissan dans le Gers, les nouveaux propriétaires, professionnels du tourisme et de l’événementiel, ont imaginé un « ailleurs » sans avoir besoin de partir loin. Les grandes idées naissent bien souvent d’une rupture avec son environnement habituel, c’est pourquoi ce lieu extraordinaire est le cadre idéal pour un séminaire stimulant, ou un team bulding source d’émulation. Les entreprises peuvent aussi y offrir à leurs équipes un séjour incentive loin de toute source de stress.

Une situation exceptionnelle en Occitanie

Wakha Lodge bénéficie d’une situation exceptionnelle en Occitanie. Le domaine présente la rareté de trouver sur un même site la possibilité d’organiser toutes les facettes de l’évènementiel, avec une grosse capacité d’hébergement : 79 chambres. Il permet d’accueillir des groupes en formation, workshop et assemblée générale, en intérieur comme en extérieur. Il dispose d’équipements de loisirs, de 3 lacs et d’un espace de forêt pour organiser de l’incentive. Les entreprises peuvent y organiser du réceptif (repas, cocktails...) dans différents espaces : terrasse lounge et bientôt ponton en bord de lac…

Situé dans le Gers, au cœur de paysages qui alternent coteaux et vallées, Whaka Lodge offre un grand bol d’air pur. Ici, il est possible de dormir dans une cabane avec jacuzzi sur la terrasse, un cottage confort au bord de l’eau, ou un lodge grand luxe. Whaka Lodge, c’est 12 hectares de lacs et de forêt, une plage de sable blanc avec lac de baignade, kayak, pêche, paddle, un ponton zen au bord de l’eau pour faire du yoga, un « food & wine » bar pour ressouder les équipes face au lac…

Une expérience « slow tourisme » pour profiter de chaque instant. Ce cadre permet d’organiser des évènements d’entreprise d’exception qui seront une parenthèse ressourçante dans le quotidien des collaborateurs.

Des événements d’entreprise hors du commun

Séminaires insolites et workshops créatifs

Whaka Lodge propose des salles de réunion peu communes, aux ambiances inspirantes, 12 hectares de forêts et de lacs pour changer d’air et des hébergements premium ou insolites pour loger les équipes. Les salles de réunion brisent la routine des espaces impersonnels classiques. Pour travailler et se réunir, 2 grandes salles de séminaires créatives, stimulantes et modulables sont proposées : la salle Hacienda, 60 m2, ambiance Amérique du sud et la salle Majorelle, 100 m2, d’inspiration Marrakech.

Le domaine comprend aussi des espaces extérieurs, aménagés pour travailler dehors en pleine forêt, sur le ponton au bord du lac, sur la terrasse, sur la plage…Un workshop créatif dans une clairière en bord du lac ou une sous-commission sur des gros coussins aménagés sur le ponton au milieu des eaux : Whaka Lodge propose des espaces de travail insolites, qui seront appréciés par les collaborateurs qui veulent rompre avec leur mode de travail quotidien.

Des teams buldings ludiques et nature

Le lac, la forêt, et la plage sont de superbes terrains de jeux pour imaginer des stages de motivation et des activités ludiques pour fédérer les équipes. Ces expériences sont imaginées par les propriétaires du domaine ou par leurs partenaires spécialistes des incentives. Pêche, randonnée, jeux nautiques : Whaka Lodge propose des défis, challenges et animations incentive et team bulding autour d’activités nature dans des lieux insolites et authentiques. Les activités proposées sont en fonction des objectifs et des envies de chaque groupe. Les entreprises sont invitées à contacter le domaine pour un projet à la carte.

Des espaces de réception indoor et outdoor

Whaka Lodge propose des espaces de réception à la décoration ethnique atypique, des prestations traiteurs taillées sur mesure et une atmosphère unique, entre lac et forêts. Les espaces de réception intérieurs et extérieurs sont modulables et sauront s’adapter à divers formats de réception, cocktail debout, dîner assis, et soirée dansante.

Les espaces de réception se prêtent à des événements jusqu’à 170 personnes, avec des espaces extérieurs à disposition pour profiter de la belle nature environnante. Un cocktail sur la plage du lac, un dîner au restaurant privatisé pour l’occasion, une soirée-dansante sur la terrasse en bord de piscine, il suffit de demander pour que les professionnels du domaine travaillent sur l’organisation d’un évènement d’entreprise à Whaka Lodge.

Une équipe de professionnels cumulant leurs expériences en événementiel

Valérie Bataille

Véritable complice de l’organisation, Valérie est l'interlocutrice des entreprises au quotidien pour mettre au point leur événement. Grace à son expérience terrain en tant que directrice d’exploitation d’un resort spécialisé dans l’événementiel, elle maitrise parfaitement l’organisation des différents formats de l’événementiel : séminaire, afterwork, formation, salon professionnel, incentive, réceptions, assemblées générales. Ses références : Coca-Cola, Boulanger....

Patrick Goas

Passionné par tout ce qui touche à l’événementiel, Patrick innove, anticipe et coordonne pour rendre chaque événement unique. Ayant été à la tête d’une agence évènementielle pendant 20 ans, organisateur de congrès, de lancement de produit, d’anniversaire d’entreprise, et d’assemblées générales, il maitrise les clés du succès et de la logistique. Aujourd’hui encore, il anime des tables rondes et workshops créatifs pour les entreprises touristiques. Son expertise permet de profiter pleinement des nombreuses ressources du domaine. Ses références : Engie, Groupama, DHL, Crédit Agricole, Sabella, Crédit Maritime, Région Bretagne... Co-fondateur de Whaka Lodge.

Nathalie Beernaert

Avec plus de 20 ans d’expérience dans l’hôtellerie haut de gamme en France et à l’étranger, Nathalie sait anticiper chaque besoin pour assurer le bon déroulement des séjours ou événements. A 29 ans, elle ouvre et dirige un des hôtels du groupe Barrière. A 33 ans, elle lance le premier eco-resort 4* en France à proximité du circuit automobile de Magny-Cours et y a accueilli régulièrement les écuries du Grand Prix de Formule 1 : Renault, Ferrari, McLaren, Red Bull… Co-fondatrice de Whaka Lodge.

Informations pratiques :

www.whakalodge.com

www.instagram.com/whakalodge

Contact entreprises : event@whakalodge.com ou au 05 62 66 27 94

Ouverture d’avril à octobre. Pour d’autres dates, contacter Whaka Lodge.

Whaka Lodge

Route du Lac

LD Labarthète

32260 Seissan France

Gare TER d’Auch : 20 kms

Aéroport de Toulouse Blagnac : 83 kms

Retrouvez l’actualité des clients de l’agence : Abracadaroom - Alma Heritage – Château Hermitage de Combas - Eklo Hotels – Ginto Hotels - Gironde Tourisme & Bordeaux Wine Trip – La Maison George - Le Florida – Millésime Privé – Parcel - Sister Hotels Paris – Teeltee - Whaka Lodge - WeGoGreenR mais aussi Caviar Perlita – MyEli – What Matters sur www.hellolacom.com et sur les réseaux @hellolacom

--