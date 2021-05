Hérault - Le calendrier complet des réouvertures dans les moindres détails !

Le calendrier complet des réouvertures dans les moindres détails !

Dans une interview accordée au journal quotidien Le Parisien, le premier ministre Jean Castex, précise dans les moindres détails, comment va se dérouler le déconfinement. Les trois étapes à venir restent soumises à l’évolution sanitaire et chacune d’entre elles pourra être retardée dans un département ou une métropole si le taux d’incidence repasse au-dessus de 400 (un seuil jugé très élevé par les scientifiques) et si la situation hospitalière devient critique, avait averti le chef de l’Etat. Mais les voyants sont au vert et Olivier Véran a confirmé que la première étape démarrera dans toute la métropole. Voici le calendrier complet

Restaurants

19 mai : Les terrasses de restaurants ou de cafés peuvent rouvrir à 50 % de leur capacité d’accueil et des tablées de six personnes maximum, assises obligatoirement. L’intérieur des établissements reste fermé.

9 juin : les terrasses peuvent ouvrir à 100 % de leur capacité, mais toujours avec des tablées de six. L’intérieur ouvre, avec une jauge de 50 % et là encore, des tablées de six personnes maximum.

30 juin : Ces établissements pourront rouvrir complètement en intérieur (dans le respect des gestes barrière et des mesures distanciation), mais assorti d’un protocole sanitaire si la situation épidémique l’exige.

---

Bars

19 mai : Les terrasses de bars peuvent rouvrir à 50 % de leur capacité d’accueil et des tablées de six personnes maximum, assises obligatoirement. L’intérieur des établissements reste fermé.

9 juin : Les terrasses peuvent rouvrir complètement, avec des tablées de six personnes maximum. L’intérieur des bars peut ouvrir, avec une jauge de 50 % et toujours des tables de six. La consommation et le service au bar sont interdits.

30 juin : Ces établissements peuvent rouvrir complètement en intérieur en position assise (dans le respect des gestes barrière et des mesures distanciation), sans consommation ni service au bar.

---

Restauration des hôtels

19 mai : réouverture totale de la terrasse, en places assises uniquement, pour tous les clients. Le restaurant intérieur pourra rouvrir pour les clients des établissements hôteliers, ou en cas de vacances « all inclusive ».

9 juin : Réouverture des restaurants d’hôtels aux clients extérieurs dans les mêmes conditions.

30 juin : les restaurants peuvent rouvrir à 100 % de leur jauge.

---

Discothèques

19 mai : pas d’ouverture.

9 juin : pas d’ouverture prévue, mais la situation sera étudiée fin juin.

30 juin : pas défini.

---

Magasins

19 mai : Tous les magasins peuvent rouvrir. Ceux de moins de 8m² ne peuvent recevoir qu’un seul client, les autres doivent faire en sorte de réserver 8m² pour chaque personne.

9 juin : La jauge passe à 4m² par client.

30 juin : Chaque commerce peut recevoir autant de clients que sa capacité initiale le prévoit.

---

Marchés

19 mai : Le nombre de clients doit être limité à 8 m² pour chacun d’entre eux dans les marchés ouverts, et 4m² par personne en extérieur.

9 juin : La limite passe à 4m² par client en intérieur et elle est levée en extérieur.

30 juin : Il n’y a plus de jauge réduite.

---

Salons et foires

19 mai : Ces établissements doivent rester fermés.

9 juin : Ils peuvent rouvrir à condition de n’accueillir que 50 % de leur capacité initiale au maximum. Un passe sanitaire est demandé pour ceux accueillant plus de 1 000 personnes.

30 juin : Il n’y a plus de jauge réduite. Là aussi, un passe sanitaire est en vigueur au-delà de 1 000 personnes.

---

Musées, monuments, expositions, visites guidées…

19 mai : Ces établissements rouvrent avec une jauge de 8m² par personne et un protocole sanitaire adapté à respecter.

9 juin : La jauge est abaissée à 4m² par personne.

30 juin : Il n’y a plus de jauge mais il faut toujours respecter les gestes barrière et la distanciation physique dans les allées et les espaces communs.

---

Cinémas, salles de spectacles, théâtre, concerts assis…

19 mai : Chaque salle ne peut pas recevoir plus de 35 % de sa capacité d’accueil maximale, avec un plafond à 800 spectateurs.

9 juin : La jauge autorisée monte à 65 % de la capacité initiale, avec un plafond à 5 000 spectateurs. Un passe sanitaire est en vigueur au-delà de 1 000 personnes.

30 juin : Il n’y a plus de jauge mais il faut toujours respecter les gestes barrière et la distanciation physique. Là aussi, un passe sanitaire est en vigueur au-delà de 1 000 personnes.

---

Salles des fêtes, salles polyvalentes, chapiteaux…

19 mai : Chaque établissement ne peut pas recevoir plus de 35 % de sa capacité d’accueil maximale et chaque salle est plafonnée à 800 spectateurs.

9 juin : La jauge autorisée monte à 65 % de la capacité initiale. Le passe sanitaire est nécessaire pour tout événement rassemblant au moins 1 000 personnes.

30 juin : Il n’y a plus de jauge mais il faut toujours respecter les gestes barrière et la distanciation physique.

---

Concerts et salles en configuration debout

19 mai : Ces événements restent interdits.

9 juin : Ces événements restent toujours interdits.

30 juin : Ces événements peuvent reprendre, avec un plafond maximal qui est fixé par le préfet et un protocole sanitaire à respecter. Le passe sanitaire est utilisé au-delà de 1 000 spectateurs.

---

Festival de plein air debout

19 mai : pas de reprise.

9 juin : pas de reprise.

30 juin : ouverture avec une jauge de 4 m2 par festivalier, et avec un nombre limité de personnes, définie par le préfet. Au-delà de 1 000 personnes, un passe sanitaire sera exigé.

---

Festival se déroulant dans l’espace public

19 mai : pas d’ouverture.

9 juin : la jauge debout est fixée par le préfet. Au-delà des 1 000 festivaliers, l’utilisation du passe sanitaire est recommandée.

30 juin : idem.

---

Festival de plein air assis

19 mai : dans le cas de festivals se déroulant dans des établissements recevant du public en plein air, avec une capacité d’accueil « bien identifiée », la jauge est fixée à 35 % avec 1 000 personnes maximum accueillies.

9 juin : dans le cas de festivals se déroulant dans des établissements recevant du public en plein air, avec une capacité d’accueil « bien identifiée », la jauge passe à 65 % et le plafond sera de 5 000 personnes maximum accueillies. Si la capacité d’accueil n’est pas possible à définir, la jauge sera fixée également à 5 000 personnes, avec règles de distanciation et protocole hôtel-restaurant-café. Un passe sanitaire exigé au-delà de au-delà de 1 000 personnes.

30 juin : la jauge est définie par le préfet en fonction des circonstances locales et respect des mesures barrière et de distanciation (hors sièges). Un passe sanitaire est exigé au-delà de au-delà de 1 000 personnes.

---

Bibliothèques

19 mai : La jauge de 8m² par personne est maintenue, de même qu’il faut laisser un siège sur deux vide en configuration assise.

9 juin : La jauge est abaissée à 4m² par personne mais la règle du siège sur deux laissé vacant demeure.

30 juin : Il n’y a plus de jauge ni de règle du siège sur deux à laisser vacant. En revanche, il faut toujours respecter les gestes barrière et la distanciation physique dans les espaces communs.

---

Cérémonies religieuses et mariages en mairie

19 mai : Seul un siège sur trois peut être occupé et il faut se positionner en quinconce entre chaque rangée.

9 juin : La règle passe à un siège sur deux utilisé.

30 juin : Toutes les places assises peuvent être occupées.

---

Cérémonies funéraires en extérieur

19 mai : elles sont limitées à 50 personnes.

9 juin : elles sont limitées à 75 personnes.

30 juin : il n’y a plus de jauge limite.

---

Casinos

19 mai : Seules les activités de casino dites « sans contact », à savoir les machines à sous par exemple, pourront reprendre leur activité, en respectant une jauge de 35 % de la capacité d’accueil maximale. Les activités avec contact (roulette, cartes) restent fermées.

9 juin : L’ensemble des activités de casino, avec ou sans contact, peuvent reprendre dans le respect d’une jauge de 50 % de la capacité d’accueil maximale et d’un protocole sanitaire adapté. Le passe sanitaire sera nécessaire pour l’accueil de plus de 1 000 personnes.

30 juin : Les casinos retrouvent une capacité d’accueil de 100 %, mais dans le respect des mesures barrière et de la distanciation sociale. Le passe sanitaire sera toujours nécessaire pour accueillir plus de 1 000 personnes.

---

Bowlings, escape games et salles de jeu

19 mai : pas de réouverture prévue.

9 juin : réouverture dans le respect d’une jauge de 50 % de la capacité d’accueil et dans le respect d’un protocole sanitaire adapté. Le passe sanitaire sera nécessaire pour l’accueil de plus de 1 000 personnes.

30 juin : réouverture possible avec une capacité d’accueil de 100 %, dans le respect des mesures barrière et de la distanciation sociale. Le passe sanitaire sera nécessaire pour l’accueil de plus de 1 000 personnes.

---

Thalassothérapies

19 mai : pas d’ouverture.

9 juin : ouverture avec 35 % de la jauge et un protocole sanitaire adapté.

30 juin : la jauge est augmentée à 100 % de la capacité d’accueil du lieu de thalassothérapie, mais les gestes barrière doivent être maintenus.

---

Thermes :

19 mai : les stations thermales pourront rouvrir avec une jauge limitée à 50 %.

9 juin : la jauge passera à 100 % de la capacité d’accueil.

30 juin : pas de nouveautés.

---

Zoos

19 mai : Chaque établissement ne peut pas recevoir plus de 50 % de sa capacité d’accueil maximale.

9 juin : La jauge autorisée monte à 65 % de la capacité initiale.

30 juin : Il n’y a plus de jauge mais il faut toujours respecter les gestes barrière et la distanciation physique.

---

Enseignement supérieur

19 mai : reprise avec une jauge de 50 % des effectifs, avec protocole sanitaire renforcé. Les examens universitaires qui étaient prévus jusqu’au 2 mai inclus ont été reportés. Les concours nationaux et les examens en santé sont maintenus dans le cadre du protocole actuel.

9 juin : la jauge de 50 % continue de s’appliquer jusqu’à la rentrée prochaine. Les établissements d’enseignement supérieur ont la possibilité d’organiser leurs examens en présentiel ou en distanciel.

Septembre : la réouverture peut se dérouler dans des conditions d’accueil normales.

---

Conservatoire, écoles de danse, art lyrique

19 mai : l’enseignement peut reprendre en présentiel pour tous les publics des conservatoires, qu’il s’agisse des professionnels ou des étudiants. Les salles de danse demeurent fermées aux majeurs non prioritaires mais rouvrent pour les mineurs. Les arts lyriques ne peuvent se pratiquer qu’en individuel et dans le respect d’un protocole renforcé. Pour les spectateurs, s’applique une jauge de 35 % de la capacité d’accueil, avec un plafond de 800 personnes.

9 juin : Les majeurs non-professionnels peuvent retrouver les salles de danse, à condition qu’il n’y ait pas de contact, et dans le respect d’une jauge de 35 % de la classe. Les règles ne changent pas pour les arts lyriques. Pour les spectateurs, s’applique une jauge de 65 % de la capacité d’accueil, avec un plafond de 5 000 personnes. Le recours au passe sanitaire est nécessaire au-delà de 1 000 personnes.

30 juin : reprise de l’ensemble des activités de danse et d’art lyrique, dans le respect d’un protocole adapté. Pour les spectateurs, s’applique une jauge de 100 % de la capacité d’accueil. Le recours au passe sanitaire est nécessaire au-delà de 1 000 personnes.

---

Organismes de formation

19 mai : les formations peuvent reprendre en présentiel chaque fois que le distanciel n’est pas possible. Les examens se déroulent en présentiel avec protocole adapté.

9 juin : les organismes peuvent rouvrir en conditions normales.

---

Remontées mécaniques

19 mai : reprise avec une jauge de 50 %, sauf pour les groupes familiaux. Cette jauge ne s’applique pas pour les remontées installées en urbain et en interurbain.

9 juin : la jauge d’accueil passe à 65 %.

30 juin : l’ensemble des remontées mécaniques retrouvent une capacité d’accueil de 100 %, dans le respect des gestes barrière.

---

Auberges, camping, résidences de tourisme

19 mai : seuls les hébergements individuels et familiaux peuvent rouvrir. L’ouverture des espaces collectifs dépend de la nature de l’activité (restauration, bar, piscine, etc.). Dans les refuges de montagne, les tablées ne peuvent dépasser plus de six personnes.

9 juin : mêmes règles.

30 juin : même règles. Dans les refuges de montagne, le préfet décide des jauges et des protocoles en vigueur au sein de chaque établissement.

---

Colonies de vacances, accueil de mineurs, camps de scouts

19 mai : réouverture possible de tous les établissements ne comprenant pas d’hébergement. S’ils comprennent l’hébergement, les activités restent suspendues sauf pour les mineurs en situation de handicap, ceux relevant de l’aide sociale à l’enfance ou placés sous PJJ (protection judiciaire de la jeunesse).

20 juin : réouverture de tous les lieux d’Accueils collectifs de mineurs (ACM), avec ou sans hébergement, avec protocole sanitaire adapté.

Petits trains touristiques routiers

19 mai : réouverture avec une jauge de 50 % de la capacité d’accueil, sauf pour les groupes familiaux constitués. La restauration y est interdite.

9 juin : la jauge passe à 65 % de la capacité d’accueil maximale.

30 juin : la jauge passe à 100 %, l’interdiction de la restauration à bord disparaît.

---

Croisière en bateau

19 mai : pas de reprise.

9 juin : pas de reprise.

30 juin : retour des passagers à 100 %, dans le respect des mesures barrière et de distanciation. Un passe sanitaire sera exigé si plus de 1 000 personnes sont accueillies.

---

Etablissements sportifs de plein air

19 mai : l’activité reprend sans restriction pour les seuls pratiquants prioritaires. Pour les non-prioritaires, seuls les sports sans contact peuvent redémarrer. Côté spectateurs, une jauge de 35 % du public s’applique, ainsi qu’un plafond de 1 000 personnes maximum.

9 juin : les sports avec contact reprennent pour tout le monde. Pour le public, la jauge passe à 65 % et le plafond maximal de public à 5 000 personnes. Recours au passe sanitaire dès que le seuil de 1 000 personnes est franchi.

30 juin : la jauge de public passe à 100 %, le passe sanitaire demeure obligatoire au-delà du seuil de 1 000 spectateurs. Le préfet garde la possibilité de plafonner le nombre de spectateurs.

---

Etablissements sportifs couverts (piscines couvertes, salles de sport, sport indoor)

19 mai : les établissements rouvrent uniquement pour les pratiquants prioritaires, notamment pour les mineurs en milieu scolaire, en périscolaire et pour les activités extrascolaires. Côté public, la jauge est fixée à 35 %, avec un plafond de 800 spectateurs.

9 juin : les sports sans contact sont autorisés pour les pratiquants non-prioritaires, dans le respect d’une jauge d’accueil de 50 %. Côté spectateurs, la jauge passe à 65 % avec un plafond fixé à 5 000 personnes. Le recours au passe sanitaire est indispensable au-delà de 1 000 spectateurs.

30 juin : tous les sports sont autorisés. Dans le public, la jauge d’accueil passe à 100 %. Le passe sanitaire reste de rigueur et les préfets ont la possibilité de fixer un plafond maximal de spectateurs.

---

Pratiques sportives en extérieur :

19 mai : la pratique sportive sera possible en groupe de 10 maximum et sans contacts.

9 juin : le nombre de personnes autorisées passe à 25 et les sports de contacts sont à nouveau autorisés.

30 juin : plus aucune limitation pour le sport en extérieur.

---

Compétition sportive de plein air sur l’espace public (surf, courses de voile, motonautisme, marathons, trails, courses cyclistes…)

19 mai : pas de restrictions pour les sportifs professionnels. Pour les amateurs, tous âges confondus, les compétitions seront autorisées dans la limite de 50 participants (en simultané ou par épreuve). Côté spectateurs, leur présence ne sera pas autorisée s’ils sont debout, comme dans le virage d’un col. Dans le cadre de spectateurs assis, la jauge sera fixée à 35 % de la capacité d’accueil du lieu avec 1 000 personnes maximum. La consommation de nourriture et de boissons suivra le même protocole que ceux des restaurants ou cafés. Sur le parcours, les rassemblements seront de dix personnes maximum.

9 juin : pas de restrictions pour les sportifs professionnels. Pour les amateurs, tous âges confondus, les compétitions seront autorisées dans la limite de 500 participants (en simultané ou par épreuve). Côté spectateurs, leur présence ne sera pas autorisée s’ils sont debout. Pour les spectateurs assis, la jauge sera fixée à 65 % de la capacité d’accueil du lieu, avec 5 000 personnes maximum. La consommation de nourriture et de boissons suivra le même protocole que ceux des restaurants ou cafés. Sur le parcours, les rassemblements seront de dix personnes maximum.

30 juin : pas de restrictions pour les sportifs professionnels. Pour les amateurs, tous âges confondus, les compétitions seront autorisées dans la limite de 2 500 participants (en simultané ou par épreuve) et avec utilisation du passe sanitaire au-delà de 1 000 personnes lorsque cela est possible. Côté spectateurs, ils devront respecter une jauge de 4m² s’ils sont debout, et la capacité d’accueil sera fixée par le préfet. Il décidera également de la jauge pour les spectateurs assis, définie « en fonction des circonstances locales et des mesures barrière ».

---

Rassemblements extérieurs