Hérault - Olivier Véran confirme la réouverture des terrasses le 19 mai !

J-9 ! Réouverture des terrasses le 19 mai

Les restaurateurs sont plus que impatients, et ce matin, le ministre de la Santé Olivier Véran, à confirmé la bonne nouvelle dans une interview sur LCI : les terrasses des cafés et restaurants rouvriront bien le 19 mai, date de la prochaine étape du calendrier de réouverture fixé par l'exécutif.

« C’est heureux. Les conditions le permettent. L’épidémie poursuit sa décroissance et la pression sur nos hôpitaux diminue, parce que les Français ont été solides, courageux et que les mesures de freinage ont fonctionné. »

Le mercredi 19 mai prochain constitue la deuxième étape du calendrier de réouverture fixé fin avril par Emmanuel Macron. Cette date signera également la réouverture des commerces dits "non-essentiels" mais aussi de lieux culturels comme les cinémas, les théâtres, les monuments ou les musées, sous réserve toutefois du respect de jauges et des règles sanitaires.