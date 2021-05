Hérault - Russie: les Présidents de l'UE condamnent les sanctions russes contre des ressortissants de l'UE

Déclaration conjointe des Présidents du Conseil européen, de la Commission et du Parlement européen sur l'imposition par la Russie de mesures restrictives à huit ressortissants de l'UE.

"Nous condamnons avec la plus grande fermeté la décision prise aujourd'hui par les autorités russes d'interdire à huit ressortissants de l'Union européenne d'entrer sur le territoire russe. Cela inclut le président du Parlement européen David Sassoli, la vice-présidente de la Commission européenne Věra Jourová, ainsi que six fonctionnaires des États membres de l'UE. Cette action est inacceptable, n'a aucune justification légale et est totalement dénuée de fondement. Elle vise directement l'Union européenne, et pas seulement les personnes concernées.



Cette décision est la dernière démonstration frappante de la manière dont la Fédération de Russie a choisi la confrontation avec l'UE au lieu d'accepter de redresser la trajectoire négative de nos relations bilatérales.



L'UE se réserve le droit de prendre les mesures appropriées en réponse à la décision des autorités russes."