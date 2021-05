Occitanie - Protection sanitaire dans les lycées : la Région va lancer deux expérimentations

Protection sanitaire dans les lycées : la Région va lancer deux expérimentations

Ce mardi 4 mai, la présidente de Région, Carole Delga, s'est rendue au lycée Raymond Savignac, à Villefranche-de-Rouergue, où une partie des élèves ont repris les cours en présentiel depuis hier. Après une rentrée à distance la semaine dernière, les lycéens ont en effet commencé à retourner dans leurs établissements, en demi-groupe, après les périodes de confinement et de vacances scolaire. Carole Delga y a annoncé le lancement prochain de deux expérimentations, concernant l'installation de capteurs CO² et d'un film anti-microbien sur les tables des restaurants scolaires, qui viendront renforcer les mesures de protection sanitaire dans les lycées d'Occitanie :

« Bien sûr la situation sanitaire appelle encore à une grande vigilance mais il est important que nos jeunes reviennent en classe pour éviter les situations de décrochage, pour recréer du lien avec leurs camarades, les enseignants et l'ensemble de la communauté éducative. Dans cette période transitoire, la Région continuera à les accompagner comme nous le faisons depuis plus d'un an, avec loRdi, un soutien renforcé à l'ENT, ou encore la distribution de masques textiles. Nous allons également aller plus loin avec le lancement de deux expérimentations : la mise en place de capteurs de CO2 dans les lycées, permettant de mesurer la qualité de l'air dans les locaux et d'en adapter la ventilation, ainsi que le déploiement de films anti-microbiens sur les tables des restaurants scolaires. La Région reste particulièrement à l'écoute des conseils d'administration des lycées en cette période de reprise », a annoncé Carole Delga lors de sa visite.

La Région Occitanie agit pour assurer des conditions de reprise optimales pour les lycéens et personnels des lycées d'Occitanie

Avec un renforcement des mesures de protection sanitaire :

Expérimentation de capteurs de CO² : afin de mieux maîtriser la transmission du virus par l'air, la Région souhaite doter ses lycées d'un équipement mobile de mesure de la qualité de l'air. Ces équipements serviront en priorité dans les salles de restauration. L'expérimentation sera mise en œuvre dès juin prochain dans un grand nombre de lycées, avant une généralisation à l'ensemble des établissements.

Test d'une technologie de revêtement anti-microbien : en complément du protocole sanitaire, et pour renforcer la protection dans les restaurants scolaires, la Région va lancer un test dans quelques lycées en revêtant d'un film anti-microbien les tables des cantines.

Masques : la Région continuera de distribuer jusqu'à la fin de l'année scolaire, à tous les lycéens d'Occitanie, des masques en tissus. Au total, près de 14 millions de masques auront été fournis aux élèves et agents des lycées depuis le début de la crise sanitaire.

Autotests : afin de compléter la dotation prévue par l'Etat pour les personnels des lycées et les élèves, et face aux difficultés d'approvisionnement, la Région commandera un stock supplémentaire à destination des agents régionaux.

Equipements de protection individuelle (EPI) pour les personnels territoriaux : la Région est allée plus loin que l'exigeait le protocole national en fournissant notamment 482 560 masques FFP2 à ses personnels d'accueil et de restauration. Cette mesure sera prolongée jusqu'à la fin de la crise sanitaire.

Avec le développement des outils permettant l'enseignement à distance :

L'Environnement Numérique de Travail (ENT) : l'ENT est un ensemble de services numériques en ligne (communication, gestion, collaboration), mis à disposition des élèves, des parents et des enseignants des collèges et lycées publics. La Région soutient le fonctionnement de l'ENT commun d'Occitanie www.mon-ent-occitanie.fr, aux côtés des autorités académiques et des Départements, qui enregistre en moyenne plus de 700 000 visites par jour. A la rentrée des vacances de Pâques, afin de permettre l'enseignement à distance et d'éviter les difficultés de connexion, la Région a pris l'initiative de faire augmenter les capacités de 35 000 à 75 000 connexions simultanées

loRdi : depuis 2016, la Région équipe gratuitement d'un ordinateur portable tous les élèves entrant en seconde dans les lycées publics d'Occitanie labellisés « Lycée numérique ».

100 % des 224 lycées sont aujourd'hui engagés dans cette démarche et plus de 180 000 élèves équipés. Outre un accès direct à l'ENT, loRdi est équipé d'une suite logicielle bureautique, de sujets d'annales dans de nombreuses matières et d'une centaine d'ouvrages en langues étrangères.