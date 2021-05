Nîmes - Le Nettoyage de printemps est de retour le week-end des 8 et 9 mai !

Le Nettoyage de printemps est de retour le week-end des 8 et 9 mai !

Vendredi 30 avril 2021 – Nîmes Métropole. Initialement prévu le week-end des 10 et 11 avril, le Nettoyage de printemps avait dû être reporté à la suite des annonces du Président de la République quant aux nouvelles restrictions sanitaires. C’est désormais confirmé : le week-end des 8 et 9 mai se déroulera cette opération très attendue par les habitants de l’ Agglomération, qui pourront déposer leurs déchets verts et encombrants dans les 10 mini-déchèteries spécialement ouvertes pour l’occasion. Bonus 2021 : la distribution gratuite de compost sur 5 sites, à Nîmes, Caveirac et Bouillargues !

Opération-phare portée par la Direction de la collecte et du traitement des déchets (DCTDM) de Nîmes Métropole, le Nettoyage de printemps permet chaque année aux habitants de l’Agglomération de déposer leurs déchets verts et encombrants dans 10 mini-déchèteries ouvertes pour l’occasion sur le territoire de la Ville de Nîmes.

Attention, seuls les déchets verts et encombrants seront acceptés ! Les autres déchets - notamment gravats et métaux – seront refusés par les agents. Les usagers seront invités à les déposer dans les déchèteries habituelles (Ancienne Motte, Saint-Césaire et Lauzières).

Cette année, les mini-déchèteries resteront ouvertes au public le samedi 8 et le dimanche 9 mai, de 9h à 18h. L’opération est doublée cette année d’une mise à disposition de compost gratuit à destination des usagers sur 5 sites. Les usagers souhaitant s’en procurer sont invités à venir avec leurs contenants et matériel.

A noter que ce week-end spécial mobilise entre 35 et 40 agents par jour (20 pour l’accueil des usagers, 5 à 10 pour le transport des bennes, 10 pour le gardiennage des sites), ainsi que 1 agent administratif de Nîmes Métropole.

Infos pratiques

Nettoyage de printemps

Samedi 8 et le dimanche 9 mai, de 9h à 18h

Numéro unique de la DCTDM : 04 66 02 54 54

Les 10 mini-déchèteries :

- Chemin de Camplanier (angle avec Chemin du Sureau)

- Quartier Puech du Teil (parking stade Rue du Vallon)

- Quartier Calvas (Chemin Mas du Roulan – Plan de l’Olivier)

- Quartier Castanet (Stade chemin de la Combe des Oiseaux)

- Quartier Courbessac (Rue du Scarabée)

- Quartier Garrigues Nord (Chemin des Rondes et de Russan)

- Quartier Route d’Alès (ancienne Route d’Anduze)

- Quartier Russan (Place de l’Ambiance)

- Carrière Rouvin (Chemin des Justices Vieilles)

- Chemin de la Planette (Plan du Feu)

Les 5 lieux de retrait de compost :

- Quartier Castanet (Stade, chemin de la combe des Oiseaux) – Nîmes

- Quartier Route d’Alès (Ancienne Route d’Anduze) – Nîmes

- Carrière Rouvin (Chemin des justices vieilles) – Nîmes

- Déchèterie de Caveirac

- Déchèterie Bouillargues

En raison du contexte sanitaire, le port du masque est obligatoire ainsi que le respect des gestes barrière.