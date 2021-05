Occitanie - Terres de Rap un documentaire musical bientôt sur France 3

Terres de Rap Documentaire France 3 Occitanie

Terres de Rap est un documentaire musical réalisé par David Ctiborsky , une production Edendoc & Les Poissons Volants, une diffusion France 3 Occitanie.

Le rap est historiquement urbain et ses codes, sa mythologie se sont construits autour de ces origines. Hors du bassin parisien et de Marseille, les représentations se font plus rares. Et lorsque l’on s’éloigne des villes, au-delà des banlieues… il y a, alors, comme un vide dans l’imaginaire collectif.

David Ctiborsky est allé à la rencontre de cette jeunesse, hors des grandes agglomérations, qui a les mêmes aspirations et cette passion commune : le rap.

Le documentaire raconte cette urgence de rapper pour faire entendre sa voix, pour exister. Ultime arme de l'affirmation des soi, le rap est aussi profondément une histoire d’identité. Rapper, c’est se raconter.



Léo, Younès, Tyler et Andreas, les personnages du film, sont quatre jeunes rappeurs venant de la région Occitanie.

Ces artistes ont des univers singuliers et pour mieux les mettre en valeur, le réalisateur David Ctiborsky a fait le choix d’un film sans voix off.

“Parce que pour moi la parole prise, la voix trouvée par ces jeunes en est le sujet et le centre de gravité. Je veux que ce soit leur voix qu’on entende. Qu’elle soit prise en direct, ou extraite de leurs textes... Parce que c’est ainsi que je ressens la musicalité du film, avec quelque chose de très sensoriel dans l’approche de leur quotidien et la musique au cœur des articulations du récit.”

David Ctiborsky souhaite conduire des interviews, dont le ressort sera l’imaginaire de chacun. Ils raconteront des histoires, parleront de leurs passions, de leurs joies, de leurs peurs.

Ils se raconteront aussi par leur musique : David a étroitement collaboré avec chacun d’eux pour créer des sessions live à la croisée du documentaire et du clip, sur des morceaux qui leur tiennent particulièrement à cœur en ce moment.

La richesse du documentaire tiendra aussi à leurs styles variés et à leurs inspirations musicales différentes....

Diffusion confirmée et à venir, sur France 3 Occitanie.

https://vimeo.com/538590425

Une souscription vient d'être lancée sur Ulule , le Documentaire a déjà été tourné, mais le succès de cette souscription est importante, pour la pérennisation du projet.

https://fr.ulule.com/terres-de-rap/