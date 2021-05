Béziers - Corrida ! Antoine Maurice signe le manifeste de la FLAC.

C'est une première ! Un candidat Tête de liste pour les Régionales en Occitanie en 2021 se rend à Béziers le 25 avril afin de rencontrer les principales associations anticorrida françaises.

La FLAC, présente, représentait également l'association nîmoise, No Corrida. A cette occasion, Antoine MAURICE signe le manifeste de la FLAC demandant l'interdiction des mineurs lors de corridas et à terme, leur abolition. Le candidat EELV, à l'initiative de Thierry ANTOINE, conseiller municipal à Béziers était venu sur les terres de Robert MENARD dans le but d'affirmer aux journalistes présents sa volonté d'abolir ce dernier vestige des jeux du cirque qui a pour nom, la corrida.

Et de remplacer ces pratiques cruelles, sanglantes et dégradantes par des activités culturelles régionales dignes de ce nom. La FLAC remercie Antoine MAURICE pour cette prise de position éthique et courageuse dans la deuxième ville taurine de France. Prise de position humaniste allant dans le sens de l'histoire.