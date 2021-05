Occitanie - Lancement du premier portail régional du financement participatif et citoyen

La Région Occitanie, la CCI Occitanie et WiSEED s'allient pour lancer Épargne Occitanie, premier portail régional du financement participatif et citoyen

La Région Occitanie, en partenariat avec la CCI Occitanie, lance une initiative unique en France pour soutenir les acteurs économiques locaux. WiSEED associe son expertise et sa plateforme digitale sur l'ensemble des étapes du dispositif de financement participatif. Epargneoccitanie.fr est destinée à soutenir la croissance, le développement, l'innovation et la relocalisation des entreprises et acteurs économiques de la région, en mobilisant l'épargne citoyenne.

Épargne Occitanie financera des opérations en capital, obligations ou titres participatifs, pour des investissements allant de 50 000 € (200 000 € pour les financements en capital) et jusqu'à 8 M€, sur une durée de 7 ans maximum. Certains projets pourront également faire l'objet de campagnes de dons.

Seront éligibles au financement sur la plateforme Épargne Occitanie, des entreprises locales ou ayant un projet de relocalisation en région Occitanie et dotées d'un réel potentiel de croissance. Elles devront avoir une activité existante, des preuves de concept (sauf pour les biotechs) ou une propriété intellectuelle tangible.

Un comité de sélection sera mis en place avec des professionnels du financement participatif dont l'entreprise régionale WiSEED, la CCI Occitanie et la Région. Les projets sélectionnés bénéficieront non seulement d'une visibilité accrue grâce au portail régional mais également d'un « coup de pouce » financier.

La Région interviendra, au cas par cas, en complément des fonds levés auprès des particuliers.

+ d'infos sur : https://epargneoccitanie.fr/

Crédit photo : Région Occitanie - Romain Saada

À propos de WiSEED

Spécialiste de l'investissement digital, WiSEED est l'acteur de référence du crowdfunding en France. Depuis sa création, WiSEED a collecté plus de 274 M€ auprès de 158 000 investisseurs particuliers pour financer 633 projets. À ce jour WiSEED a remboursé 259 projets à hauteur de 125 M€.

WiSEED est la seule plateforme de crowdfunding à bénéficier du statut de PSI, Prestataire de Service d'Investissement, agréée Entreprise d'Investissement par l'ACPR sous le numéro CIB 11783.