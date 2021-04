Occitanie - Mardi 20 avril : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1868 hospitalisations en cours ce soir (-3) dont 403 en réanimation et soins critiques (-7), et à ce jour 3988 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+68 en 4 jours).

Ce bulletin confirme l’impact toujours fort de la situation épidémique actuelle sur l’activité de nos établissements hospitaliers, pour la prise en charge des cas Covid19 les plus graves. Cette activité semble se stabiliser ces derniers jours, mais à un niveau encore très élevé à l’hôpital.

Dans le même temps, la campagne de vaccination poursuit activement son déploiement en Occitanie : depuis début janvier, près de 1,7 million de doses ont désormais été administrées. Les bénéficiaires d’une première injection de vaccin représentent désormais 26,6% de la population de plus de 18 ans, 54% des personnes de 65 à 74 ans, 78% des plus de 75 ans et 99% des résidents de nos 880 Ehpad et Unités de soins de longue durée.

Stabilisation à un niveau élevé

Au regard des indicateurs hospitaliers, le nombre de cas les plus graves semble se stabiliser ces derniers jours en Occitanie. Pour autant, ces chiffres incitent à une grande prudence. D’abord parce que l’activité reste encore très élevée : elle se situe toujours au plus haut

niveau observé depuis le début de l’épidémie dans nos services de soins critiques. Ensuite parce cette stabilisation prend encore à ce stade la forme d’un plateau, plutôt qu’une nette tendance à la baisse. La prudence reste donc de mise pour nous protéger, éviter les contaminations et limiter ces cas graves.