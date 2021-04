Montpellier - Il faudra compter sur le Parti Animaliste contre la corrida !

Le Parti Animaliste, lors des dernières élections Européennes, malgré ses petits moyens, crée la surprise avec un score considérable ! Désormais, pour les animaux, politiquement, tout ne sera plus jamais comme avant...

En ce qui concerne la corrida, tous les élus du Parti Animaliste de la France entière, sans exception, viennent de signer le manifeste de la FLAC demandant l'interdiction des moins de 16 ans lors de corridas et, à terme, leur abolition. Il faut savoir que le premier élu du Parti Animaliste qui signa ce même manifeste fut Eddine ARIZTEGUI, adjoint au Maire de Montpellier.

A l'approche des échéances électorales et des Ferias qui se préparent en Occitanie (sauf, obligations sanitaires), la FLAC invite toutes les candidates et tous les candidats à se positionner sur cette pratique cruelle complètement dépassée et rejetée par une grande majorité de français. Y compris dans les régions taurines.

La FLAC précise qu'elle n'a strictement rien contre les traditions.

Au contraire. Sauf quand elles sont empreintes d'une cruauté avérée.