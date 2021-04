Occitanie - L'entreprise Tesalys poursuit sa croissance en France comme à l'international

L’entreprise Tesalys poursuit sa croissance en France comme à l’international

Créée en 2012, la société française TESALYS conçoit, fabrique et exporte partout dans le monde ses machines qui permettent aux hôpitaux, cliniques, centres médicaux et de recherches, laboratoires... de traiter à la source leurs déchets à risques infectieux.

En moins de 10 ans, TESALYS s’est imposée comme la référence mondiale des systèmes de traitement des déchets bio-contaminés sur le site de production.

Ses équipements sont aujourd’hui présents dans plus de 60 pays dans les 5 continents.

Un savoir-faire Made in France qui répond en tous points à une problématique croissante et devenue incontournable, particulièrement dans cette période de pandémie mondiale.

UNE TECHNOLOGIE UNIQUE PERMETTANT DE RÉPONDRE À L’URGENCE SANITAIRE

La société française propose sur le marché mondial une technologie unique qui permet le traitement des déchets infectieux à la source.

Dès le début de la crise de la COVID-19, TESALYS a innové pour adapter son système de traitement des déchets avec un cycle d’efficacité renforcée « Virus+ » pour lutter contre la propagation du virus.

La facilité d’installation et de fonctionnement de ces machines a permis aux centres d’urgence de s’équiper très rapidement. Parmi eux, un hôpital de campagne de Sao Paulo, 4 hôpitaux de Côte d’Ivoire ou encore l’hôpital de référence Covid-19 au Panama.

UN CA EN PROGRESSION MALGRÉ LA CRISE

La crise a cependant le plus souvent totalement absorbé les capacités d’investissement des établissements de santé pour les concentrer sur les équipements de base de lutte contre la mortalité (respirateurs, lits supplémentaires, effectifs…).

Ella a également rendu impossible la plupart des déplacements à l’étranger qui chaque année permettent à la société française d’exporter sa technologie partout dans le monde.

Malgré ses difficultés conjoncturelles, TESALYS affiche cette année encore des résultats en hausse : + 6% pour 2020.

DES PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES INÉGALÉES

Publiée en octobre dernier, un rapport réalisé par l’agence indépendante Primum non nocere, spécialisée dans les démarches de développement durable en santé, démontre, chiffres à l’appui, les performances inégalées de cette technologie « made in France » qui en plus de son efficience pour traiter les DASRI qu’elle traite et broie sur site en 30 minutes, permet de réduire remarquablement l’impact environnemental de ce geste plus indispensable que jamais.

Pour exemple, l’étude révèle entre autres que les systèmes TESALYS permettent de réduire le volume des DASRI jusqu’à 80% ; ou encore qu’utilisées à l’échelle nationale, les machines de traitement de DASRI in situ éviteraient l’équivalent d’émission de CO2 que 1 300 000 avions génèrent en effectuant des aller-retours Paris – Londres.

DE NOUVEAUX RECRUTEMENTS EN 2021

Basée à Saint-Jean, en plein cœur de l’agglomération toulousaine, TESALYS est née en 2012. Elle emploie aujourd’hui 20 salariés directs et compte une dizaine d’emplois indirects chez ses sous-traitants. La société prévoit pour cette année 2021, 3 à 5 nouveaux recrutements.

La société française est également en phase d’homologation aux Etats-Unis. La technologie TESALYS a déjà été approuvée dans plusieurs états parmi lesquels celui de New York, la Floride et la Caroline du Nord. Le lancement sur le marché nord-américain est prévu au premier trimestre 2022.

LE SOUTIEN DE BPIFRANCE ET DE NOUVEAUX OBJECTIFS POUR 2025

TESALYS a intégré en janvier 2021, l’Accélérateur Occitanie de BPI France avec une vingtaine d’autres sociétés françaises. L’objectif de cette incubation est de définir de nouveaux objectifs de développement/transformation de la société à l’horizon 2025. L’objectif principal est de développer les ventes à l’international et en France avec une croissance à deux chiffres sur les prochaines 5 années et de consolider l’emploi en France par la pérennisation des activités de R&D et fabrication sur le site de Saint-Jean en Occitanie.

TRAITEMENT SUR SITE DES DECHETS HOSPITALIERS DANS LE CADRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE

La crise sanitaire sans précédent démarrée en 2020 a demandé des mesures exceptionnelles sur le plan sanitaire et déclenché des dispositifs de soutien économique de la part de l’Etat. Parmi ces mesures, le Plan de Relance publié par le Gouvernement comporte une série de dispositifs visant non seulement la relance économique mais aussi la transition écologique. Sous la rubrique « Ecologie » du Plan de Relance des mesures visent à favoriser l’économie circulaire et les circuits courts. Parmi elles, il est prévu l’acquisition d’une centaine de banaliseurs afin d’équiper une trentaine de sites répartis sur l’ensemble du territoire français.

Cette mesure est une opportunité pour améliorer la gestion des déchets à risque infectieux (DASRI) en France par des actions visant :