Nîmes - Plan Climat : 100.000€ pour financer les projets en faveur du territoire 

Appel à projets Plan Climat : 100.000€ pour financer les projets en faveur du territoire

Lundi 12 avril 2021 – Nîmes Métropole. L’Agglomération propose chaque année une dotation financière permettant de soutenir la réalisation de projets en lien avec le développement durable. Un enjeu majeur pour notre écométropole, qui se spécialise et augmente la dotation 2021. Objectif ? Financer les projets qui concourent à l’atténuation ou à l’adaptation au changement climatique du territoire de Nîmes Métropole. Associations, entreprises, institutions, vous avez un projet ? Candidatez avant le 5 juin !

Voilà près de dix ans que l’Agglomération propose chaque année une dotation conséquente en investissement afin de soutenir les projets en lien avec le développement durable et la transition énergétique. L’an passé, l’appel à projets #DéDé, ancien nom du programme, permettait de financer des projets pour un montant total de 80.000€. En 2021, l’appel à projets se spécialise, devient « Plan Climat » et sa dotation est désormais de 100.000€.

« L’appel à projets Plan climat est une motivation chaque année pour que les gens portent une réflexion en conscience sur le sujet ô combien important et obligatoire aujourd’hui du climat », souligne Bernard Angelras, vice-président de Nîmes Métropole, délégué à l’environnement. « C’est un sujet très important quand on sait que notre objectif est la neutralité carbone ainsi que de bâtir, comme le souhaite le Président Franck Proust, une véritable écométropole. »

Etude ou travaux pour extinction lumineuse permettant de lutter contre la pollution lumineuse, accompagnement à la labellisation « Villes et villages étoilés », plantation de haies ou d’arbres (agroforesterie) adaptées au changement climatique et accueillant la biodiversité sur les exploitations agricoles… Autant de thématiques financées dans le cadre de cet appel à projets Plan Climat, qui soutient les projets en lien avec l’atténuation ou l’adaptation au changement climatique.

Un appel à projets qui se matérialise par une convention de partenariat et une subvention versée en une seule fois, non reconductible, au début du projet. « Cette opération vise à soutenir et à aider des actions concrètes, exemplaires et innovantes pour lutter contre le dérèglement climatique et améliorer le cadre de vie quotidien », rappelle de con côté Pierre Lucchini, vice-président de Nîmes Métropole, délégué aux énergies renouvelables. « Si vous avez un projet, Nîmes métropole vous aide à devenir acteurs de votre territoire en lui donnant vie. »

Et Maurice Gaillard, membre du Bureau communautaire, délégué à l’urgence climatique et au Plan Air-Climat-Energie territorial (PCAET), de conclure : « Toutes les analyses des évolutions climatiques réalisées depuis les années 1980 le démontrent : d’ici 2050, nous aurons sur Nîmes Métropole un climat identique à celui de Marrakech ». A moins d’anticiper et d’atténuer au maximum les effets du réchauffement climatique, afin de réduire la vulnérabilité de notre territoire aux changements climatiques.

Infos pratiques :

A qui s’adresse l’appel à projet Plan climat ?

- Associations,

- Entreprises,

- Institutions et communes, déjà existants ou en cours de création sur le territoire de Nîmes Métropole

NB : Les porteurs de projets souhaitant créer une nouvelle structure sont les bienvenus !

Quels sont les critères d’éligibilité de mon projet ?

- Bénéficier au territoire de l’agglomération (= se dérouler sur le territoire)

- Être portés par une des 3 catégories de public identifié (= porteurs de projet/communes/entreprises ou associations)

- S’inscrire dans une des thématiques listées en annexe ou concourir à l’atténuation ou adaptation au changement climatique du territoire (Voir la liste des thématiques concernées dans le règlement ICI, page 4) ;

NB : Mon projet ne doit pas être terminé mais il peut avoir démarré !

Jusqu’à quand puis-je candidater ?

La fiche de candidature renseignée doit être envoyée avant le 5 juin 2020. Les fiches de candidatures sont à envoyer préférentiellement par mail mais un envoi courrier reste possible. Chaque candidature sera instruite par un jury. Les porteurs de projets présélectionnés seront convoqués pour audition.

NB : En fonction des conditions sanitaires, il sera possible que l’audition et/ou la remise des prix ne soient pas mis en œuvre ou prennent une forme dématérialisée.

Quel est le calendrier prévisionnel ?

- Clôture des candidatures : 5 juin 2021

- Audition des projets présélectionnés : sept 2021 (Date prévisionnelle)

- Remise des prix : novembre/décembre 2021 (Date prévisionnelle)

- Versement des subventions : novembre/décembre 2021 ou début 2022 (Date prévisionnelle)

Qui puis-je contacter si besoin ?

Pour toute demande de renseignements, vous pouvez contacter :

Mme Yannick MIQUEL

Cheffe du pôle Environnement et développement durables de Nîmes Métropole

yannick.miquel@nimes-metropole.fr