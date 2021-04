Cahors - Salon de la mobilité professionnelle

SALON DE LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE : LES PARTENAIRES DU PROGRAMME OH MY LOT RÉPONDENT PRÉSENTS

Dans le cadre du programme d’attractivité « Oh my Lot ! », les acteurs du territoire – le Département, les communautés de communes, les chambres consulaires, Lot Tourisme, Pôle Emploi et la Région – continuent à se mobiliser pour mieux faire connaître le Lot et attirer de nouveaux habitants. Ils participent au salon virtuel de la formation, de l’évolution et de la mobilité professionnelles du 7 au 18 avril 2021, sur le village « Je bouge en France ». Une belle opportunité pour mettre en avant le dispositif d’accueil des nouveaux arrivants, donner envie de s’installer dans le Lot et aider les entreprises locales en difficulté de recrutement !