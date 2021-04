France - La vaccination fait ses premiers pas au Stade de France

Show must go on

Depuis hier, le Stade de France fait office de vaccinodrome.

Jean Castex l’a décrit comme le « symbole » d’une campagne vaccinale qui va « encore accélérer » dans les semaines à venir.

Le stade fait désormais partie de la trentaine de vaccinodromes annoncés il y a deux semaines avec l’Orange Vélodrome de Marseille ou encore le Groupama Stadium de Lyon.

Durant la première journée, près de 1 900 personnes ont reçu une dose.

L’objectif : faire 10 000 injections, dont la moitié aux habitants de Seine-Saint-Denis, d’ici à la fin de la semaine

Un rythme qui pourrait ensuite accélérer, si les livraisons sont suffisantes.

