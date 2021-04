France - Lettre ouverte du président de la FFA à la maire de Poitiers

"Lettre ouverte du président de la FFA à la maire de Poitiers"

Loin des polémiques, Jean-Luc Charron, Président de la Fédération Française Aéronautique (FFA) a adressé à Madame Léonore Moncond’huy, maire de Poitiers, cette "lettre ouverte" pour évoquer l’importance de l’implication des jeunes dans le secteur aéronautique notamment au travers de la préparation au Brevet d'initiation aéronautique (BIA), première étape pour beaucoup dans la réalisation d'un rêve d’enfant qu’ils concrétisent en volant dans l’un des clubs aéronautiques (avion, planeur, ULM, aéromodélisme, parachutisme, vol libre etc.), avant pour certains de s’engager professionnellement dans le secteur aéronautique. Par ailleurs le Président de la FFA invite Mme la maire de Poitiers à une présentation de l’avion électrique qui matérialise concrètement le début de la transition énergétique dans laquelle la FFA s’est résolument engagée pour le compte de ses aéroclubs.

Madame la Maire

Beaucoup de réactions de tous bords ont été provoquées par votre intervention lors de la séance du conseil municipal du 29 mars 2021 où vous avez déclaré que : «l’aérien ne doit plus faire partie des rêves d’enfant».

En tant que Président de la Fédération Française Aéronautique (FFA), association à but non lucratif créée le 07 décembre 1929 et reconnue d’Utilité Publique depuis 1933, qui regroupe les 600 aéroclubs français, et en tant que délégué général du Conseil National des Fédérations Aéronautiques et Sportives (CNFAS), il me parait important non pas de polémiquer mais de vous apporter des informations sur la transition énergétique que nous avons commencée à initier ; il faut aussi souligner l’impérieux besoin d’ingénieurs et de techniciens pour réaliser la décarbonation de notre économie en général, et du secteur aérien en particulier.

La FFA est chargée par deux Ministères (Sports et Transport) d’une mission de service publique de promotion et de développement de l’aviation légère et sportive avec des thématiques qui font la démonstration de son utilité sociale.

Cette mission est conduite de manière à porter et réussir la transition énergétique tout en prenant en compte l’environnement de biodiversité qui est parfaitement préservé depuis des décennies sur la plupart de nos aérodromes, et ceci en plaçant la formation des jeunes comme priorité d’action.

En effet, ce sont les rêves d’enfants qui poussent chaque année 15.000 jeunes à préparer et à passer le Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) qui est un diplôme délivré par l’Education Nationale. Ce BIA, massivement préparé dans nos clubs (la FFA a elle seule en prépare plus de 9.000 par an) est la porte d’entrée pour beaucoup de jeunes vers les métiers aéronautiques d’avenir : ce sont ces jeunes qui, conscients des enjeux de notre planète, seront bientôt les concepteurs de nouvelles solutions sobres pour l’aviation de demain.

C’est déjà le cas dans votre région en Nouvelle Aquitaine, à La Rochelle. En effet, c’est à partir de leurs rêves d’enfant qu’une équipe de jeunes ingénieurs sensibilisés et éduqués à l’écologie vient de concevoir et de certifier un nouvel avion, l’Elixir, diminuant de plus de moitié la consommation d’énergie et ce n’est que le début des innovations pour cette jeune entreprise. De nouvelles avancées technologiques sont en cours de conception.

Quant à elle, la FFA, 2ème groupement de pilotes au monde après les Etats-Unis, la plus importante des associations européennes, a commencé concrètement depuis deux ans la transition énergétique pour le compte de ses 600 aéroclubs en lançant, avec l’aide de la Direction Générale de l’Aviation Civile, le FABLAB de l’avion électrique.

Ce n’est pas un projet mais une réalité, ce n’est pas un démonstrateur, un prototype mais bien un avion de série : l’avion électrique de conception slovène, le Velis Electro, a été certifié le 10 juin 2020 et commence à être utilisé pour l’instruction dans quelques clubs. Son vol silencieux est totalement décarboné et démontre pratiquement qu’une aviation sobre en énergie fossile est possible.

Dédié à la formation, cet avion électrique léger est une première brique technologique qui ouvre des perspectives aux jeunes générations. La transition énergétique de notre aviation est donc réellement en cours de réalisation, certes la flotte est encore limitée mais nous avons initié le mouvement avec nos faibles moyens et il ne tient qu’aux politiques d’encourager et de soutenir ce type d’initiative.

Aussi, la Fédération, le Comité Régional Aéronautique et les clubs de la plateforme Poitiers-Biard vous proposent d’organiser à Poitiers, pour vous et votre équipe municipale, une démonstration de cet avion électrique ; vous pourriez ainsi voir concrètement qu’une autre aviation est en train de naître et qu’il convient de l’encourager. Nous pourrions ainsi envisager une action locale en faveur des clubs de la plateforme pour réaliser pratiquement et immédiatement un premier pas de transition énergétique de l’aérien. Nous pourrions ainsi montrer ensemble de manière constructive que le rêve devient réalité.

Je vous remercie de l’attention que vous voudrez bien porter à cette proposition et vous prie d’agréer, Madame la Maire, mes salutations les plus respectueuses.