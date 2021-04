Hérault - Réunion d'information interdépartemental 12 et 34 proposée par la FNCOF

La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités (FNCOF) organise une réunion Interdépartementale dématérialisée pour les départements de l’Aveyron et de l’Hérault.

Aveyron – Hérault, Samedi 24 avril 2021 à 9 h 30 Réunion d’information interdépartemental 12 et 34, via l’application ZOOM pour les adhérents et non adhérents de la FNCOF. Au programme : - Présentation de la Fédération et de ses avantages - Point sur la situation sanitaire liée à la Covid-19 - Perspectives pour l'année 2021 Inscrivez-vous avant le mercredi 21 avril à l’adresse mail : relation@fncof.com

La Fédération Nationale des Comités et Organisateurs de Festivités (FNCOF), est une association loi 1901 à but non lucratif, fondée en 1929 et dont le siège national est situé à Toulouse.

La FNCOF regroupe des organisateurs de festivités constituée sous forme associative (comité des fêtes, comité de quartier, association artistique, sportive et culturelle, Office de tourisme et Syndicat d’initiative…) ou publique (commune, communauté de communes et EPCI). Les associations artistiques (Fanfares, bandas, majorettes, musiciens, troupe de théâtre…Etc) peuvent également adhérer à la FNCOF et bénéficient d’un référencement dans notre annuaire artistique.

Elle est représentée dans l’Aveyron par Mme Marie-Dominique Malnoue, et dans l’Hérault par ces deux délégués départementaux : Eric Stiénon de Montagnac et Sébastien vallée de Gignac.

Rejoindre la FNCOF c’est bénéficier d’une assurance responsabilité civile des mandataires sociaux et de l’assurance protection juridique incluse dans l’adhésion, de remise SACEM et SACD 12,5 % de réduction (en plus des 20 %) sur vos déclarations SACEM, avec une remise supplémentaire pour le réveillon et d’un protocole spécial SACEM pour les festivals – 10 % de remise sur les forfaits SACD. Bénéficier d’une représentativité de la FNCOF dans les instances nationales (Membre de la COFAC (coordination des Fédérations et Associations de Culture et Communication), Commission Guso … Vous bénéficiez également d’une assistance juridique, d'un site internet pour annoncer vos manifestations et un large réseau Facebook, des publications d’informations et de conseils réguliers et gratuits, un congrès national des organisateurs d’événements. Des formations et réunions départementales, des remises chez nos très nombreux partenaires commerciaux, des récompenses (médailles) pour valoriser l’engagement de vos bénévoles.

Pas encore adhérent bénéficier de l’adhésion 2021 offerte*, rejoignez-nous, ensemble, unissons nos forces pour que vivent nos fêtes ! Après avoir passé ces derniers mois à vous informer, accompagner, soutenus par le biais de nos services et de nos délégués départementaux, la FNCOF continue de vous soutenir pour l’organisation de vos festivités vitales pour la vie de nos villes et villages et pour la nécessité du lien social intergénérationnelles qui contribue au bien vivre ensemble.

La FNCOF sensibilise actuellement les élus locaux et nationaux de tous les territoires sans distinctions politiques afin d’œuvrer à la défense de nos fêtes et traditions à l’arrêt depuis plus d’un an et d’obtenir une visibilité pour la reprise dans les meilleures conditions de celles-ci.

Nous vous invitons à découvrir (ou à redécouvrir) les actions menées par la FNCOF tout au long de cette crise sanitaire et économique sur notre site internet ou sur la page Facebook de la FNCOF 34.

*Sous réserve d’un engagement au tarif préférentiel de 64 euros pour l’année 2022.