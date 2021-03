Vauvert - Dîtes non à la fermeture des classes à Vauvert !

Une semaine après, la mobilisation continue !

Parents, enseignants, élus se sont rencontrés ce lundi 29 mars au soir pour continuer la mobilisation suite à l’annonce de la fermeture de 3 classes à Vauvert. Pour rappel, le mardi 23 mars, de nombreux élus et parents d’élèves avaient manifesté dès 8h15 devant les écoles Jean Macé et Libération pour dire NON à la fermeture des classes, annoncée dans la presse le mercredi 17 mars.

La mobilisation pour maintenir des conditions d’apprentissage de qualité dans nos écoles publiques continue ! Si vous ne l’avez pas encore fait, vous pouvez signer la pétition en ligne ici.

A ce jour, 565 signatures ont été récoltées, mais les parents d’élèves, enseignants et élus ne comptent pas en rester là ! Ce matin, des parents tractaient devant les écoles pour récolter de nouvelles signatures. Si vous souhaitez les rejoindre, nous vous invitons à vous rapprocher des représentants des parents d’élèves.

A Vauvert, l’éducation encore, l’éducation toujours !