Occitanie - Concours National des vins IGP : 48 vins du Sud-Ouest récompensés

Concours National des vins IGP : 48 vins du Sud-Ouest récompensés

En raison des contraintes sanitaires, le Concours National des vins IGP, qui se tient habituellement dans un même lieu, a été délocalisé cette année dans quatre grandes régions de production de vins IGP, dont le Sud-Ouest. Dans la région, les dégustations ont eu lieu à la Maison des Vins et du Tourisme de Fronton.

« Nous avons eu près de 20 % de vins présentés en plus. C’est très positif : cela reflète le dynamisme à la fois des IGP et des entreprises, relève Christophe Bou, le président d’InterIGP. Dans le contexte actuel, c’est très rassurant. »

48 vins du Sud-Ouest ont été médaillés, dont 26 médailles d’or, 18 médailles d’argent et 4 médailles de bronze

« De plus, le jury a été séduit par le très bon niveau de la production, ce qui confirme que le Sud-Ouest est une région majeure des vins IGP. Il y a de la diversité et toujours de beaux rapports qualité-prix. »

QU’EST-CE QU’UNE IGP ? Une indication géographique protégée (IGP) est un signe officiel de qualité qui identifie des produits dont certaines caractéristiques sont déterminées par une origine géographique. Les règles d’élaboration d’une IGP sont inscrites dans un cahier des charges : elles font l’objet de procédures de contrôle, mises en œuvre par un organisme indépendant agréé par l’INAO.

LE CONCOURS NATIONAL DES VINS IGP : créé à l’initiative d’InterIGP, association regroupant le Comité Interprofessionnel des Vins du Languedoc, InterLoire, InterOc, l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest et InterVins Sud-Est, le concours vise à valoriser les vins issus des 75 IGP françaises. Il réunit chaque année des jurys composés de professionnels et de grands acheteurs qui attribuent des médailles permettant aux entreprises récompensées de mettre en avant leurs cuvées sur les marchés. Chaque année, on relève qu’environ 3 millions de bouteilles arborent l’un des macarons symbolisant une médaille, offrant ainsi un repère qualitatif aux consommateurs comme aux professionnels.

crédit photo Hélène Resseyre