Occitanie - Concours du Meilleur Sommelier des Terroirs du Sud-Ouest : Augustin Belleville titré

L’élève du Lycée CFA François Rabelais de Lyon-Dardilly est donc le grand gagnant de la trentecinquième édition du Concours du Meilleur Sommelier des Terroirs du Sud-Ouest, qui s’est tenue celundi 15 mars. Le concours, l’un des plus anciens de France ouverts aux élèves sommeliers, a réuni 36candidats originaires de toute la France.

Les candidats se sont d’abord affrontés durant la matinée lors d’une série d’épreuves comprenant la dégustation d’un vin rouge à l'aveugle, un test de connaissance et la conception d’un support de communication. Celle-ci a permis de sélectionner trois finalistes : Augustin Belleville (lycée CFA François Rabelais de Lyon-Dardilly, 69), Lola Jallais (Lycée Hôtelier de La Rochelle, 17) et Nicolas Mas(CFA Blagnac, 31).

C’est le premier qui a été désigné vainqueur après une nouvelle série d’épreuves comprenant cette fois la dégustation à l’aveugle d’un vin blanc,

un exercice de commercialisation dans un contexte de restauration, la correction d'une carte des vins erronée et deux questions posées parle parrain de l’édition, le sommelier Jean-Baptiste Bosc, collaborateur du chef parisien YannickAlleno au Pavillon Ledoyen***.

Augustin Belleville succède ainsi à la lauréate 2020 : Marie Wodecki(Campus de Groisy, 74).

Le vainqueur : Augustin Belleville

Âgé de vingt ans, ce natif de la région d’Annecy prépare une mention complémentaire sommellerieau sein du Lycée CFA François Rabelais de Lyon-Dardilly (69). Diplômé de l’École Hôtelière SavoieLéman de Thonon-les-Bains (74), il réalise en parallèle son apprentissage au restaurant de l’Abbayede Talloires (74) auprès de Charles-André Charrier, maître-sommelier de l’USDF.

Un concours historique

Le Concours du Meilleur Sommelier des Terroirs du Sud-Ouest a été créé en 1987 par l'Associationdes Sommeliers de Midi-Pyrénées, devenue en 2017 l’UDSF Sud-Ouest Occitanie, concomitammentà la création à Toulouse d’une première formation aux métiers de la sommellerie. L’objectif : stimulerla connaissance sur les vins du Sud-Ouest. Aujourd’hui, il s’inscrit dans la stratégie de sensibilisationdes futurs professionnels de la sommellerie aux vins du Sud-Ouest, menée par l’IVSO avec le soutiende l’UDSF Sud-Ouest Occitanie et de la Région Occitanie.