Occitanie - 25e édition du Concours des Vins du Sud-Ouest : les résultats

Les mardi 16 mars et mercredi 17 mars, le concours des vins du Sud-ouest s’est adapté à la situation sanitaire. Organisé dans plusieurs centres de dégustation (Madiran, Eauze, Gaillac, Cahors et Fronton), la vingt-cinquième édition du Concours des Vins du Sud-Ouest a permis de récompenser 192 vins, dont 105 médailles d’or et 87 médailles d’argent. Au total, 672 références étaient en compétition, un chiffre en hausse par rapport à la précédente édition. Pour Christophe Bou, président de l’interprofession, cette progression, dans un contexte difficile, montre que ce concours est reconnu par les vignerons et les acheteurs. Il est un moyen de reconnaissance de la qualité des vins du Sud-ouest. Cette année particulière a conduit à organiser le concours sur plusieurs centres de dégustation. L’ensemble des dégustateurs se sont mobilisés et, en particulier, l’association des sommeliers du Sud-ouest a dépêché ses adhérents sur l’ensemble des centres de dégustation. Une preuve de solidarité qui a particulièrement touché les vignerons.

Les récompenses par dénomination :

AOP Bergerac : 8 médailles d’or - 3 médailles d’argent

8 médailles d’or - 3 médailles d’argent AOP Brulhois : 1 médaille d’argent

1 médaille d’argent AOP Cahors : 11 médailles d’or - 11 médailles d’argent

11 médailles d’or - 11 médailles d’argent AOP Coteaux du Quercy : 1 médaille d’or - 3 médailles d’argent

1 médaille d’or - 3 médailles d’argent AOP Côtes de Bergerac : 2 médailles d’or

2 médailles d’or AOP Côtes de Duras : 2 médailles d’or -1 médaille d’argent

2 médailles d’or -1 médaille d’argent AOP Côtes du Marmandais : 3 médailles d’argent

3 médailles d’argent AOP Floc de Gascogne : 2 médailles d’or

2 médailles d’or AOP Fronton : 6 médailles d’or - 6 médailles d’argent

6 médailles d’or - 6 médailles d’argent AOP Gaillac : 23 médailles d’or - 15 médailles d’argent

23 médailles d’or - 15 médailles d’argent AOP Irouléguy : 1 médaille d’argent

1 médaille d’argent AOP Jurançon : 3 médailles d’or - 1 médaille d’argent

3 médailles d’or - 1 médaille d’argent AOP Madiran : 3 médailles d’or - 4 médailles d’argent

3 médailles d’or - 4 médailles d’argent AOP Marcillac : 1 médaille d’or - 2 médailles d’argent

1 médaille d’or - 2 médailles d’argent AOP Pacherenc du Vic Bilh : 3 médailles d’or - 2 médailles d’argent

3 médailles d’or - 2 médailles d’argent AOP Saint Mont : 9 médailles d’or - 2 médailles d’argent

9 médailles d’or - 2 médailles d’argent AOP Saussignac : 1 médaille d’or

1 médaille d’or AOP Tursan : 1 médaille d’or - 1 médaille d’argent

1 médaille d’or - 1 médaille d’argent IGP Coteaux de Glanes : 1 médaille d’argent

1 médaille d’argent IGP Côtes de Gascogne : 21 médailles d’or - 23 médailles d’argent

21 médailles d’or - 23 médailles d’argent IGP Côtes du Lot : 1 médaille d’or

1 médaille d’or IGP Côtes du Tarn : 3 médailles d’or - 2 médailles d’argent

3 médailles d’or - 2 médailles d’argent IGP Landes : 1 médaille d’argent

1 médaille d’argent IGP Comté Tolosan : 3 médailles d’or - 2 médailles d’argent

3 médailles d’or - 2 médailles d’argent IGP Périgord : 1 médaille d’or - 2 médailles d’argent



Le Concours des Vins du Sud-Ouest

Créé en 1996 à l’initiative de l’Interprofession des Vins du Sud-Ouest, le Concours des Vins du Sud-Ouest est un concours ouvert aux vins issus de l’une des appellations d’origine protégée (AOP) ou indications géographiques protégées (IGP) du vignoble du Sud-Ouest. Les dégustations sont assurées à l’aveugle par un jury de 150 personnes, dont de grands acheteurs (sommeliers, cavistes, importateurs) et des professionnels du vin (œnologues, journalistes spécialisés). Un macaron officiel permet ensuite de valoriser les vins récompensés sur les différents marchés : grande distribution, cavistes, e-commerce, vente directe.

Palmarès détaillé : www.concours-vins-sudouest-france.fr