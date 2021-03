Béziers - Le BMC Béziers répond présent au criterium de Barcelone (Esp)

Dimanche 21 mars 2021, c’est à Barcelone que 4 juniors du Béziers Méditerranée Cyclisme s’étaient alignés aux côtés de 120 autres coureurs pour la première course de l’année.

Un départ très rapide sur ce circuit long d’1km350, Baptiste Marin mal placé produit un bel effort dès les premières minutes de course, pour au premier tour arrivé à se replacer dans les 10 premiers. Malheureusement la chance n’est pas avec lui aujourd’hui… au passage sur la ligne il est pris dans une chute impliquant 5 coureurs, le temps de remettre la chaine en place, il repartira à 30 secondes du peloton. Malgré tout, il ne lâche rien et fait preuve d’une belle détermination pendant plus d’un tiers de la course il restera avec le même écart… Puis la fatigue se fait sentir, il finira avec un petit groupe.

Dans le peloton, bien au chaud, il reste donc Loïc MILLO, Corentin RICOT et Enzo MAIRA…

Enzo (qui participait à la première course cycliste de sa jeune carrière) et Corentin suivent, mais affichent des signes de fatigue de plus en plus prononcés au fil des tours et s’accrochent au mental jusqu’à la mi-course, ils finiront avec un petit groupe, Enzo sera même victime d’une crevaison…

Loïc MILLO se retrouve seul au milieu de grosses équipes juniors internationales, il fera forte impression pour sa première année chez les juniors, sans disputer le sprint termine à la 25ème place.

Bravo à tous pour votre engagement, vous avez rempli le contrat de cette première course.

Dimanche 21 mars 2021 après les juniors, c’était les grands du Pôle Compétition qui s’élançaient à vive allure sur la course Élite de Barcelone (Espagne).

Un grand soleil, des spectateurs, des applaudissements rien de mieux pour un dimanche parfait.

Un départ rapide comme pour toutes les courses, rapidement Kevin Tobal et Philippe Gilbert ne sont pas dans le rythme et se retrouvent distancés. Jusqu’à mi-course l’ensemble de l’équipe est dans le peloton, encaissant les nombreuses attaques sur ce circuit très usant, avec de grosses relances et un long faux-plat sur la ligne d’arrivée.

Dans la première partie de course Joan Soliva se permet même 1 tour et demi en tête accompagné de deux coureurs Espagnol. Cette attaque, il ne la digèrera pas jusqu’à la fin de la course.

À l’attaque de la dernière partie de course Samuel Claude se fait distancer, suivi par Elder Colln et Rémi Castelain qui se retrouvent à deux pendant un bon moment à se relayer faisant pour l’occasion une bonne séance d’entrainement.

A l’entame du dernier tiers de course, Joan Soliva qui depuis son escapade de début de course subit la course et n’arrive pas à reprendre son souffle lâche prise accompagné d’Alexandre Diaz. Il reste donc pour la fin de course Florian Gaillard, Victor Leroy, Steeve Touboul et Geoffrey Rouat au sein du groupe de tête.

Steeve Touboul se mêle à 4 sprints et arrive à marquer des points deux fois, une très belle performance.

Ses trois camarades attaqueront à tour de rôle au moins une fois pour tenter de distancer le peloton avec la même remarque, une fois repris, il été très difficile presque impossible de récupérer, Geoffrey tentera une grosse accélération à 4 tours de l’arrivée sans succès.

Steeve Touboul avec ses points termine donc 9 ème de cette épreuve de quoi lui donner confiance, Florian, Geoffrey et Victor termine 14ème ex aequo, ils ont prouvé qu’ils avaient le niveau et ont assuré la publicité du BMC Béziers en Espagne en animant la course.

Le Béziers Méditerranée termine 4ème au classement par équipe.

Pour les autres coureurs ils ont montré de belles choses en participant à cette course de préparation.