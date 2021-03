Pyrénées-Orientales - La France Insoumise dit stop à l'avenir sacrifié de la jeunesse !

La France Insoumise place l’avenir de la jeunesse au rang de préoccupation majeure.

Elle dénonce des mesures gouvernementales qui contribuent à sacrifier l’avenir de cette jeunesse.

La liste de ces mesures destructrices depuis 2017 est particulièrement fournie : baisse des APL touchant 800 000 étudiants, réforme anxiogène du bac en contrôle continu, sélection sociale à l’université avec Parcoursup, projet de retraite par points (aujourd’hui en sommeil) assombrissant les perspectives de long terme, adoption d’accords de libre-échange climaticides etc. A cela s’ajoutent un confinement de la vie sociale et culturelle, une mise sous cloche des libertés nécessaires à l’épanouissement de la jeunesse, une accumulation de décisions incohérentes et contradictoires de la part du gouvernement accroissant le stress et créant des problèmes psychologiques !

Oui, la politique menée par le Président Macron détruit gravement l’avenir de la jeunesse !

La France Insoumise propose au contraire la construction d’un autre avenir pour la jeunesse : allocation d’autonomie pour les étudiants, université gratuite, retour à un bac diplôme véritablement national, planification écologique pour préserver le climat retraites à taux plein à 60 ans etc.

La France Insoumise ira au cours des prochaines semaines au contact de cette jeunesse, dans la mesure du possible de la situation sanitaire. Une première présence est prévue à la fac de Perpignan vendredi 26 mars à la pause méridienne entre 12 et 14 heures.