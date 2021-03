Bédarieux - Appel à témoins - Disparition inquiétante d'Aurélie Vaquier

[APPEL A TÉMOINS] – Disparition inquiétante d’Aurélie Vaquier

Le mardi 23 février 2021, la gendarmerie de Bédarieux a été informée par son compagnon de la disparition inquiétante d’Aurélie Vaquier, âgée de 38 ans et demeurant sur la commune de Bédarieux (Hérault).

Elle n’a plus donné signe de vie depuis le 28 janvier 2021. Elle aurait quitté le domicile conjugal sans aucun moyen de paiement ou de locomotion, avec uniquement son téléphone portable et quelques vêtements.

Une enquête pour disparition inquiétante a été immédiatement ouverte par le parquet de Béziers et confiée à la brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Béziers renforcée par la communauté de brigades de Bédarieux.

Les recherches opérationnelles, couplées avec les nombreuses battues organisées par son cercle familial et amical, et les premières investigations menées par les enquêteurs n’ont pas permis de localiser la disparue et de comprendre les circonstances de cette disparition.

Ainsi, le 1er mars 2021, le parquet de Béziers a ouvert une information judiciaire pour " enlèvement et séquestration ". L’enquête a été confiée à la section de recherches (SR) de #Montpellier qui a mis en place un groupe de travail avec dix gendarmes dédiés à plein temps sur ce dossier sous l'autorité du magistrat instructeur.

Les gendarmes en charge de l’enquête recherchent les témoignages de toutes personnes pouvant apporter des éléments concernant Aurélie Vaquier ou qui l’auraient aperçue depuis sa disparition.