Occitanie - 1 an après le premier confinement, comment se préparent les vacances d'été ?

1 an après le premier confinement, comment se préparent les vacances d’été des Français selon Abritel ?

D’après une étude* commandée par Abritel fin 2020, 50% des familles françaises ont déclaré avoir dû annuler leurs vacances prévues en 2020 en raison de la Covid-19. Un an après le premier confinement, quelles sont les perspectives de vacances des Français en 2021 ?

Malgré certaines incertitudes persistantes, le désir de partir en vacances en 2021 reste fort. Selon une autre étude Abritel réalisée début 2021**, 45% des familles françaises envisagent leurs premières vacances en France de l’année entre Juillet et Septembre. Seulement 13% des familles ne se voient pas repartir en vacances en France avant 2022. Quant à repartir à l’étranger, les familles françaises sont plus prudentes puisqu’elles ne sont que 27% à pouvoir l’envisager entre Juillet et Septembre, et autant à penser que cela ne sera pas possible avant 2022.

Quel nouveau comportement émerge pour cet été ?

En observant les recherches faites sur Abritel en janvier et février 2021 pour des séjours cet été, on constate un intérêt croissant des Français pour les vacances au vert dans des zones rurales.

Parmi les 10 départements dont la part relative a le plus augmenté par rapport à l’an dernier, 7 sont des départements de l’intérieur, en zone rurale. Cela confirme la tendance à rechercher plus d’espace, à se retrouver en famille dans des zones moins denses et à pratiquer des activités au grand air, et la France ne manque pas de destinations répondant à ces aspirations !

Top des destinations recherchées pour les vacances d’été 2021 dont la part relative augmente le plus par rapport à l’an dernier.

Lozère

Vaucluse

Lot

Dordogne

Drôme

Bouches-du-Rhône

Corse-du-Sud

Tarn

Ardèche

Landes

En parallèle, on constate qu’à ce jour, les destinations les plus recherchées pour cet été par les Français sur Abritel sont toutes situées en France alors que l’an dernier, des provinces espagnoles de Catalogne figuraient encore dans le classement. A ce jour, les vacanciers Français semble pencher une nouvelle fois pour un été très hexagonal.

Top des destinations les plus recherchées sur Abritel en Janvier-Février 2021 pour un séjour pendant les vacances d’été 2021.

Var

Corse-du-Sud

Gironde

Charente-Maritime

Landes

Hérault

Bouches-du-Rhône

Vaucluse

Haute-Corse

Pyrénées-Atlantiques

*Etude réalisée en ligne par Kelton Global auprès de 8258 parents adultes de France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Etats-Unis, Brésil et Australie/Nouvelle Zélande. Le terrain de cette étude s’est tenu en octobre 2020. Les résultats comportent une marge d’erreur de +/- 1,1 %.

**Enquête en ligne a été réalisée par Atomik Research auprès de 1503 parents (18+) en France du 15 au 19 janvier 2021 qui ont des enfants jusqu'à 15 ans et qui ont voyagé en famille au cours des cinq dernières années.