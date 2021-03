Le Grau du Roi - LundiGo, lance son nouveau produit " immunité ", un concentré boosteur pour toute la famille, 

LundiGo, jeune entreprise du sud de la France, spécialisée dans les compléments alimentaires naturels, destinés au bien-être et à la perte de poids, annonce la disponibilité de son nouveau produit « Immunité » qui permet de renforcer les défenses du système immunitaire et respiratoire grâce à des composants à l’efficacité reconnue. Sous forme de comprimés à croquer ou à faire fondre sous la langue, il est à base de Gingembre, d’Échinacée, de Quercetine et de vitamines C et D.

Le Grau du Roi, le 15 Mars 2021 : LundiGo, le spécialiste du bien-être naturel, originaire du Grau du Roi, lance aujourd’hui « immunité ». Ce comprimé, renforce le corps, grâce à une action ciblée sur les défenses du système immunitaire et respiratoire. Il est essentiellement composé d’ingrédients issus du bassin méditerranéen et bénéficie de tout le savoir-faire de Lundigo qui depuis 2019 propose des compléments alimentaires d’origines naturels.

Un hiver rigoureux et les conditions sanitaires que l’on connait liées à la COVID 19, ont mis les organismes à rudes épreuves. Les systèmes immunitaires sont affaiblis. Le corps doit être renforcé pour pouvoir profiter pleinement des beaux jours qui arrivent.

Il est donc important, au moment où nous allons pouvoir de nouveau profiter du grand air, de prendre soin de son système immunitaire.

Le système immunitaire c’est quoi ?

C’est l'ensemble des réponses de l’organisme pour se défendre contre toute intrusion étrangère : bactéries, virus, champignons, etc.

C’est un système d'interactions complexes qui implique de nombreux organes, cellules et substances diverses.

Tous ces dispositifs de défenses sont censés agir ensemble et sont conçus pour réagir rapidement aux agressions extérieures et assurer une protection optimale.

Les comprimés « Immunité » de LundiGo, destinés à toute la famille, sont entièrement composé de produits naturels et distillent un subtil gout de citron et de gingembre. Ils aident le corps à fournir une réponse immunitaire optimale et augmentent naturellement les défenses de l’organisme, grâce, notamment, à l’alliance de la Quercétine et de la vitamine C. Les vertus énergisantes de la vitamine Csont bien connues mais la Quercétine, un puissant anti-oxydant naturel, l’est moins.

C’est l’un des nombreux pigments à l’origine de la coloration des végétaux, que ce soit légumes, fruits ou fleurs. Elle est très présente dans les câpres. Associée à la vitamine C, elle permet de faciliter l’absorption de cette dernière par l’organisme tout en retardant son élimination. Les effets de la vitamine C sont donc plus rapides et plus durables.

« Immunité » contient également de l'échinacée. Cette fleur, originaire d'Amérique du Nord, était utilisé par les Indiens pour prévenir diverses infections des voies respiratoires comme la grippe ou le rhume. Elle offre un réel soutien au système immunitaire et augmente la résistance de l’organisme.

Une cure d’énergie

« Immunité » contient aussi du Gingembre qui participe à la fonction normale des voies respiratoires.

Le gingérol, principale composé actif du gingembre possède des propriétés anti-inflammatoires, anti-oxydantes et stimule le système immunitaire. Pour compléter ce cocktail d’énergie, les comprimés « Immunité » contiennent de la vitamine Dindispensable à la vitalité de l’organisme. C’est l’étincelle qui permet au système immunitaire d’entrer en action et de cibler les agressions extérieures.

Les comprimés « IMMUNITÉ » sont conçus et fabriqués dans l’hexagone par un laboratoire du sud de la France, spécialisé dans le bien-être. Ils se présentent sous forme de sachet d’une soixantaine de comprimés. La posologie recommandée est de 1 à 4 comprimés par jour. Le prix de vente public est de 19,90 Euros.

Ils sont proposés à l’unité ou sous forme de pack de 2 ou 3 sachets. Ils sont pour l’instant disponibles sur le site www.lundigo.fr. Les équipes de LundiGo travaillent actuellement à la structuration du réseau de distribution pour rendre ce nouveau produit disponible dans les pharmacies, les petites et moyennes surfaces et les magasins de produits naturels.

Bouchra Riahi, co-fondatrice et dirigeante de LundiGo déclare à l’occasion du lancement : « Nous sommes très fiers de pouvoir proposer les comprimés « Immunité » à nos clients. Ils permettent à toute la famille de prendre soin de ses défenses immunitaires grâces à des produits sains et naturels. De plus, sa forme de comprimé le rend facile à consommer, n’importe où et sans verre d’eau. C’est le geste énergie de la journée. »

A propos de LundiGo

LundiGo est une jeune entreprise du sud de la France, spécialisée dans les compléments alimentaires naturels, aux ingrédients principalement issus du bassin Méditerranéen, destinés au bien-être et à la perte de poids. Son produit phare, UNICASLIM est un concentré booster multi-actions capable d’aller chercher les dysfonctionnements et les impuretés de l’organisme et de les détruire pour aider à perdre entre 3 et 8 kilos par mois. Les produits Lundigo sont conçus et fabriqués dans le Sud de la France. Associés à un régime alimentaire équilibré et varié ainsi qu’à une activité sportive modérée, ils aident à régénérer profondément l’organisme au quotidien. www.lundigo.fr