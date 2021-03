Hérault - Hérault Logement et la Carsat L-R se mobilisent en faveur des locataires seniors

Hérault Logement et la Carsat Languedoc-Roussillon s’engagent ensemble pour le bien-être des locataires seniors. Hérault Logement va adapter plus de 40 logements aux besoins de ses locataires âgés avec le soutien financier de la Carsat.

Dans le cadre de son label « Habitat Senior Services », Hérault Logement conduit des travaux d’adaptation des logements pour préserver l’autonomie des locataires seniors : remplacement des baignoires par des douches, motorisation des volets, installation de systèmes domotiques, d’aides techniques, etc.

La Carsat Languedoc-Roussillon, au travers de sa politique d’action sociale en faveur de la prévention de la perte d’autonomie de ses ressortissants, soutient ce projet qui vise l’aménagement et l’amélioration du cadre de vie des seniors les plus fragiles : elle accorde ainsi une subvention de 83 000€ à Hérault Logement pour la réalisation de ces adaptations.

Par ailleurs, dans le cadre de sa démarche de promotion et de déploiement des actions collectives de prévention de la perte d’autonomie, la Carsat LR, en lien avec Hérault Logement, facilitera l’accès à ces actions aux locataires séniors via des webinaires dédiés, des mises à disposition de matériels informatiques, l’aménagement de salles communes, etc.

Un partenariat de taille entre Hérault Logement et la Carsat Languedoc-Roussillon, au bénéfice des locataires, dans le cadre d’une stratégie commune d’accompagnement du vieillissement.

En quelques mots…

Acteur majeur du logement social, Hérault Logement est l’Office Public de l’Habitat (OPH) du Conseil Départemental de l’Hérault.

Hérault Logement est spécialisé dans la construction et la gestion de logements sociaux sur l’ensemble du territoire héraultais. Aménageur public, il apporte également son expertise en matière de développement urbain, en partenariat avec les élus.

La Carsat Languedoc-Roussillon est un organisme du régime général de la Sécurité sociale qui exerce des missions de service public. La Carsat gère les retraites des actifs, accompagne socialement les publics fragilisés, et assure les accidents du travail et les maladies professionnelles.