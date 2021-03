Gruissan - Le centre de Balnéo de Gruissan fait peau neuve !

Le centre de Balnéo de Gruissan fait « peau neuve » !

Bain de jouvence pour le centre de Balnéothérapie de Gruissan, où d’importants travaux de modernisation viennent d’être achevés. En mettant à profit cette période de fermeture, l’espace balnéo a fait peau neuve et dopé son offre avec de nouveaux équipements. La volonté est de répondre aux attentes d’une clientèle en quête de diversification des loisirs et de bien-être, proposer une alternative aux périodes ventées et faire de Gruissan une destination touristique « 4 saisons ».

L’Office de Tourisme de Gruissan souhaite positionner la station comme « Destination Bien-être »

Un pari gagné sur la saison estivale avec une hausse des ventes pour le parc extérieur, l’espace Balnéoludique et les massages. La pratique aquabalnéo est un havre de paix pour se ressourcer à l’année, elle dépasse les 125 000 entrées et 4890 massages réalisés par an, hors période COVID. L’offre annuelle en complément des activités Outdoor proposées est une nécessité pour asseoir Gruissan « destination Bien-être » au fil de toutes les saisons...

Un investissement de 410 000€ en innovation/rénovation

La période de fermeture a été propice pour réaliser d’importants travaux de rénovation dans les bassins intérieurs comme extérieurs, remplacer la sono et les hauts parleurs du bain musical, mettre en sécurité des équipements techniques et s’attarder sur des détails comme changer toutes les portes des casiers avec des serrures à code pour en faciliter l’usage ou encore en clin d’œil, les portes des vestiaires ont été customisées avec des photos des plus beaux paysages de Gruissan…

Et innover par l’installation de la cabine de cryothérapie Cryojet, proposée pour la première fois dans un établissement grand public !

Un savoir-faire régional et un soutien aux acteurs locaux en cette période, puisque les travaux ont été réalisés par des entreprises d’Occitanie.