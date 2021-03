Lozère - Passion Pêche, en Lozère, naturellement ! : La nouvelle Brochure Pêche de Lozère Tourisme

Lozère Tourisme lance une nouvelle brochure pêche, réalisée en partenariat avec la Fédération de pêche et la compagnie des guides de pêche.

Comptant plus de 2 800 kilomètres de torrents et rivières classés en 1ère catégorie, la Lozère est une des principales références françaises, voire européennes, de la pêche en rivière.

Afin de réserver le meilleur accueil aux pêcheurs et développer le tourisme halieutique, la Fédération Départementale de la Pêche, la compagnie des guides de pêche et Lozère Tourisme travaillent main dans la main.

De cette collaboration est née une nouvelle brochure pêche, disponible auprès de tous les Offices du Tourisme de la Lozère et des points de vente de cartes de pêche. Cette brochure est également consultable en ligne sur le lien :

Partez à la pêche aux nouveautés !

Petits et grands, mordus de pêche ou débutant, trouveront en dernière page de la brochure leur bonheur. Une liste d’animations, adaptées au niveau de chacun, permet de découvrir sous différentes facettes la discipline. La création du #pechelozere, marque le lien digital avec la brochure, invitant les pratiquants amateurs tout comme les confirmés, à partager leur plus belles prises ou plus beaux spots de pêche sur les réseaux sociaux !

Les passionnés trouveront dans ces pages des Eco-conseils pour identifier les bonnes pratiques, des contenus grands publics et plus touristiques, mais aussi le lexique du pêcheur pour expliquer les particularités des diverses pratiques de pêches et d’autres mots de vocabulaire.

Le tout, sous l’angle du tourisme vert, en sensibilisant les pratiquants à la connaissance de l’environnement, du respect du milieu aquatique, et en valorisant la pratique du « no-kill », consistant à relâcher sa prise quelques secondes après l’avoir pêchée.

En cette période trouble, c’est une invitation à (re)découvrir la Lozère, avec ses grands espaces, ses rivières sauvages et ses lacs pour de purs moments d’évasion.

Retrouvez votre nouvelle brochure « Passion Pêche, en Lozère, naturellement ! » auprès des Offices du Tourisme du département, des points de vente de cartes de pêche et en consultation directement ci-dessous :

Photo © Ludo-visuel