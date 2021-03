Nîmes - Nîmes Métropole vous propose de (re)partir à la découverte des richesses naturelles de notre territoire.

Du 14 mars au 26 novembre 2021, en collaboration avec les communes de l’Agglo, Nîmes Métropole vous propose de (re)partir à la découverte des richesses naturelles de notre territoire.

Ouverts à tous, en plein air, gratuits et conviviaux : voici quelques clefs du succès des Rendez-vous Nature lancés par l’Agglo dans le cadre de l'Atlas de la biodiversité intercommunale (ABC). Objectif ? Améliorer les connaissances sur le patrimoine naturel, sensibiliser à la préservation de la biodiversité, développer des actions en faveur de l’environnement.

Dans le respect des consignes sanitaires, Nîmes Métropole a réussi à maintenir cette année encore ces nombreuses animations oxygénantes. Habitants ou vacanciers, marcheurs invétérés ou plus occasionnels, petits ou grands : venez reprendre du souffle et laissez-vous accompagner pour (re)découvrir la nature qui vous entoure !

L’animal totem de cette année : le castor d’Europe, espèce protégée en France ! Rongeur strictement végétarien, principalement actif en début et fin de nuit, il est parfaitement adapté pour remplir son rôle : celui d’expert vital des milieux humides. C’est à Dions, le 28 juillet, que les curieux pourront partir à sa recherche et, pour les plus chanceux, admirer ce plus grand rongeur d’Europe.

En attendant, première animation prévue ce dimanche 14 mars 2021, à 10h30, à Fons-Outre-Gardon, pour une balade gourmande : vous pourrez découvrir, apprendre à reconnaître, cueillir et déguster en toute sécurité les salades sauvages qui offrent une palette de saveurs inégalées !