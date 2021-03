Montauban - La 7ème édition de Montauban en Scènes annulée

Suite aux annonces du Gouvernement, c’est avec un grand regret que nous sommes contraints d’annuler la 7ème édition du festival Montauban en Scènes et ce, en dépit du travail fourni par toute l’équipe d’organisation depuis plusieurs mois afin de faire revivre le jardin des Plantes et célébrer la musique.

La configuration du site ne nous permet pas de répondre aux exigences formulées par la Ministre de la Culture et nous ne pouvons pas, non plus, altérer la qualité du festival qui se veut festif, convivial et familial.

Toutes les possibilités ont été explorées : public assis, baisse des jauges, déplacement du site… aucune n’était suffisamment acceptable tant au niveau budgétaire qu’au niveau de « l’expérience festivalier ». Comment imaginer ce festival si convivial sans village, sans foodtruck, sans buvette ? Aussi, et c’est peut-être ce qui prime, il nous était impossible de choisir arbitrairement quels festivaliers seraient remboursés afin que les jauges soient respectées.

La déception est grande et c’est la mort dans l’âme que nous nous sommes rendus à l’évidence : encore une année blanche. Encore une année à ne pas pouvoir offrir aux montalbanais les moments que nous attendions tous. D’autant plus que le public a répondu présent, les festivaliers étaient nombreux à nous faire confiance et à nous formuler leur soutien après la terrible année que nous avons passée.

Mais nous ne nous avouons pas vaincus pour autant !

C’est pourquoi, l’équipe du festival est d’ores et déjà mobilisée sur de belles initiatives qui animeront la Ville le temps de l’été tout en respectant les nouvelles normes sanitaires.

Vous pouvez déjà être sûrs que nous sommes tous à la manœuvre pour organiser de très belles festivités d’été avec de nombreux rendez-vous gratuits qui plairont aux plus grands comme aux plus petits !

Cette annulation sans report, conduit une nouvelle fois à des remboursements dont les modalités sont disponibles sur le site internet du festival.

En attendant de nous retrouver, gardons espoir et prenons soin les uns des autres.

Axel de Labriolle, Maire de Montauban

Thierry Deville, Président de l’Agglomération du Grand Montauban