Mende - La Compagnie L'hiver nu en résidence à l'espace des Anges

SAUVAGE OU LES ENFANTS DU FLEUVE : EN RESIDENCE A L’ESPACE DES ANGES

Tout au long de la saison 2019-20, le service culture de la ville de Mende a accueilli la Cie l’hiver nu dans la création de leur nouveau projet «Sauvage ou les enfants du fleuve».

Cet accompagnement sous forme de performances et de rencontres avec le public a donné lieu à 6 «pensées» au cours desquelles l’équipe artistique a pu tester, proposer et echanger sur leur travail qui s’appuie sur une question : y a-t-il un lien entre la réduction de la biodiversité et la réduction des champs de pensée ?

Si nous renouons le dialogue avec notre milieu, est-ce que cela nous aide à penser autrement ?

Parmi les nombreuses réponses à cette question que la compagnie veut surtout se poser avec des jeunes gens, il y en une qui plaît particulièrement : celle de dire que penser, c’est avant tout une aventure !

Depuis le 2 mars et jusqu’au 12 à l’Espace des Anges, la Cie l’hiver nu est en résidence pour poursuivre son travail au plateau. En racontant la dérive de quatre enfants sur un fleuve, Sauvage ou les enfants du fleuve interroge le rapport que les enfants entretiennent avec leur milieu naturel et convoque des formes de pensée qui s’écartent de la pensée dominante rationnelle : la pensée des plantes, des animaux, des éléments...