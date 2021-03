Hérault - La politique vaccinale contre la covid19 évolue pour le grand public

La politique vaccinale contre la covid19 évolue pour le grand public

Mais pour qui ? Où ? Quel vaccin ?

Pour vous aider à vous y retrouver pour vous et vos proches, nous partageons avec vous ce tableau de synthèse

Suite aux derniers résultats des études en Angleterre, en Ecosse et en Israël, il est à présent établi que les vaccins Astra Zeneca et Pfizer-BioNTech sont équivalents en terme d’efficacité et de tolérance

Le syndrome pseudo grippal post vaccinal est attendu (réaction naturelle de l’organisme) et peut être prévenu avec la prise de paracétamol

Si vous êtes d’ores et déjà éligible, rapprochez-vous de votre médecin traitant, de votre pharmacien ou du centre de vaccination dont dépend votre commune

Le Centre de vaccination des hôpitaux du Bassin de Thau vaccine les professionnels de santé hospitaliers.

À ce jour, 40% des professionnels sont vaccinés avec l’un ou l’autre des 2 vaccins