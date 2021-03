Castelnau-le-Lez - Rassemblement ce vendredi 5 mars à 8h au pied du chêne de Castelnau

URGENT - RASSEMBLEMENT à 8h VENDREDI 5 MARS contre le passage d’engins de chantier au pied du chêne remarquable de Castelnau

Ensemble pour Castelnau sera présent et appelle tous les habitant.es à participer au

RASSEMBLEMENT qui se tiendra 357 RUE DE SALAISON au pied du chêne vert, Anathémis, à 8 heures VENDREDI 5 MARS

Des camions de 33 tonnes ont tenté de passer rue de Salaison ce Jeudi 4 mars pour la construction du lotissement des Nouveaux Constructeurs. Des élu.es et des riverains se sont mobilisés sur le champ et empêché la rotation des camions.

Michael Delafosse, présidente de la Métropole, a reçu les riverains en janvier dernier et s’est engagé à intervenir auprès du promoteur pour que les engins de chantier ne passent pas par cette voie pour protéger le système racinaire de l’arbre et ses branches. Alors que les engins peuvent passer par la voie habituelle, chemin de Pioch Pelat, le promoteur veut passer en force.

Nous demandons que M. Delafosse et F. Lafforgue prennent un arrêté d’interdiction des engins de plus de 3,5T sur cette voie. Nous rappelons que ce chêne a reçu le Label Arbre remarquable par l’association nationale A.R.B.R.E.S et est protégé par la Convention internationale de Berne puisqu’il abrite un insecte protégé.

Pour les élu.es d’Ensemble pour Castelnau,