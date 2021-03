Colomiers - Grande consultation citoyenne : point d'étape

Grande consultation citoyenne : point d'étape

Lancée le 21 janvier 2021, la Grande Consultation citoyenne permet de recueillir la parole des Columérines et des Columérins, une parole d’autant plus précieuse dans le contexte de crise sanitaire.

Prévue jusqu'au 31 mars 2021, la Grande Consultation enregistre déjà plus de 2 000 réponses, via le questionnaire en ligne et le questionnaire papier.

Afin de faire un point d'étape, les journalistes sont conviés à un échange avec Mme Ségolène Labbé, Adjointe à Mme le Maire déléguée à la Démocratie locale et aux Comités de quartier :