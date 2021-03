Aude - Le conducteur accélère et prend la fuite en direction de Carcassonne.

REFUS D’OBTEMPÉRER

Le 23 février 2021, les militaires du peloton motorisé de LAVALETTE tentent de contrôler un véhicule sur la départementale 118 sur la commune de PREIXAN. A leur vue, le conducteur accélère et prend la fuite en direction de CARCASSONNE.

S'engageant dans une rue en sens interdit, il percute un véhicule en stationnement. Le conducteur et ses 3 passagers prennent la fuite. Assistés par un militaire du 3e RPIMA, des militaires du PSIG et de la brigade de LIMOUX, les gendarmes du PMO LAVALETTE interpellent le conducteur et 2 occupants.

Placés en garde-à-vue, ces derniers seront libérés dans la journée, tandis que le conducteur se verra déféré en comparution immédiate pour le refus d'obtempérer, le délit de fuite après accident matériel et diverses infractions au code de la route. Il écopera ce jour de 3 mois de prison avec maintien en détention.

Les gendarmes sont de plus en plus confrontés à des conducteurs qui refusent de se soumettre au contrôle pour des motifs souvent futiles et mettent en danger les autres usagers de la route.