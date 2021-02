Occitanie - Relais solidaire : Au profit de l'inclusion des enfants avec autisme

RELAIS SOLIDAIRE : Au profit de l’inclusion des enfants avec autisme.

Vous avez participé à une des dernières course de 2020 en présentiel, participez à une des premières course virtuelle de 2021 !!!

Lancez vous et faites avec nous le Tour d’Occitanie !

En marchant, en courant, en roulant, participez avec nous à la 2eme édition de la course solidaire !

Dans le cadre de la journée mondiale des droits de la femme, en faveur de l’inclusion des enfants avec autisme dans notre club, (3 enfants supplémentaires profitent de notre dispositif grâce à votre présence en 2020).

Avant, après ou pendant votre sortie hebdomadaire de course à pied, de marche, ou de vélo, envoyez une photo ou une vidéo en précisant le nombre de kilomètres effectués et pour 5 euros, participez à une bonne cause !

Objectif : boucler tous ensemble le tour d’Occitanie avec comme dress code la couleur bleue ! un foulard, un bandeau, le Tshirt !

Tour d’occitanie : 1390km

INSCRIPTIONS ICI

Contact organisateur

Montpellier ASPTT

237 route de vauguieres

34000 Montpellier

E-mail: montpellier@asptt.com

Tél: 0499526070