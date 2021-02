Occitanie - Vendredi 26 février : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Vendredi 26 février : Le point sur la situation COVID19 par l'ARS

Les principaux indicateurs d’activité hospitalière : 1568 hospitalisations en cours ce vendredi 26 février 2021 au soir (-100) dont 254 en réanimation et soins critiques (-24), et à ce jour 3187 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+46 en 3 jours).

Ce bulletin précise également les derniers indicateurs de la détection des virus variants au plan national comme en Occitanie.

Vous y trouverez enfin les derniers chiffres de la campagne de vaccination qui se poursuit en Occitanie. La première dose du vaccin a déjà été administrée à 4,8% de la population régionale, mais aussi 27,4% des plus de 75 ans. Au total à ce jour, plus de 437 000 doses de vaccins ont déjà été administrées et plus de 155 000 personnes sont désormais protégées par les 2 doses successives de vaccins. Pour tous, la vaccination ne lève pas l'obligation de poursuivre le respect des gestes barrières.

Accentuer la vigilance

Aucun département de notre région n’est à ce jour placé en surveillance renforcée. L’évolution des indicateurs épidémiologique reste actuellement plus favorable en Occitanie que dans d’autres régions. Cette situation ne doit pas faire oublier des indicateurs toujours élevés et une situation fragile qui peut évoluer très rapidement. Des virus variants et plus contagieux circulent désormais partout en France. Ils incitent à ne rien relâcher de tous nos efforts de protection et à renforcer notre vigilance collective. Chacun connait les gestes barrières et le réflexe destests.

Ces mesures sont toujours essentielles.