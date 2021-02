Mèze - Le Festival de Thau positive et réinvente sa 31e édition !

Le Festival de Thau positive et réinvente sa 31e édition !

Du 19 au 29 juillet 2021 : Mèze et autres communes du bassin de Thau (Hérault)

Compte tenu des annonces récentes du Ministère de la culture concernant le cadre dans lequel pourront se tenir les festivals en 2021, le Festival de Thau maintient sa 31e édition, du 19 au 29 juillet 2021, dans les communes du bassin de Thau dans l'Hérault.

Dans son communiqué du 18 février 2020, Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la culture, précise que les festivals pourront accueillir un maximum « de 5.000 spectateurs, avec distanciation, sur un même site et pour un même événement » et « en configuration assise ». Ce cadre, qui a le mérite d'être posé, est amené à être adapté en fonction de l'évolution de la situation sanitaire, contraignant les organisateurs à faire preuve de prudence et de souplesse ! Pour l'heure, si la limitation de la jauge à 5000 personnes ne pose pas de problème pour un festival qui est toujours resté à taille humaine comme le Festival de Thau, les conditions d'accueil du public, elles, nuisent considérablement aussi bien à l'équilibre économique qu'à l'esprit convivial et festif de cet événement. S'adapter implique une gymnastique complexe et périlleuse, et les risques financiers sont importants avec la diminution de la billetterie liée à la limitation des jauges en configuration assise, à l'absence d'une part des recettes si les bars et la restauration ne sont pas autorisés, et à l'augmentation du personnel induite par les protocoles d'accueil.

Mais l'équipe du Festival de Thau tient à relever le défi et fait ainsi le pari de parvenir à adapter sa programmation, en complicité avec les artistes ; à réorganiser l'ensemble de ses sites de façon à garantir un accueil en toute sécurité mais néanmoins chaleureux ; et à convaincre le public de venir voir et écouter les musiciens en live malgré toutes les contraintes.

« Nous tenons à ce que la musique revive cet été, que les techniciens et artistes puissent travailler, tout comme nous, organisateurs. Donc nous nous préparons, avec l'ensemble des communes qui renouvèlent leur partenariat et nous aurons besoin du soutien du public. Nous sommes confrontés à une crise sans précédent, il faut l'affronter en transformant nos façons de faire et en gardant le moral ! » Monique Teyssier, co-fondatrice du Festival de Thau, présidente et directrice artistique

La 31e édition du Festival de Thau est donc programmée au mois de juillet en itinérance autour de la belle lagune de Thau comme toujours. Elle passera par Villeveyrac, Montbazin, l'abbaye de Valmagne, Frontignan, Bouzigues, jettera l'ancre pour quelques jours bien sûr dans son port d'attache Mèze et clôturera son édition par une grande soirée à l'abbaye de Valmagne en partenariat avec le Festival Radio France.

Le Festival de Thau met tout en œuvre pour maintenir l'esprit qui le caractérise : placer la diversité artistique au cœur de sa programmation sans jamais perdre de vue les musiques du monde, et favoriser les découvertes ; proposer des espaces d'échanges et de réflexion autour de la transition écologique et solidaire, notamment avec les éco-dialogues, qui seront cette année consacrés à la thématique de la biodiversité.

Demeurant attaché à son engagement en faveur d'une transition écologique et solidaire, le festival poursuit ses efforts en matière d'éco-responsabilité dans tous les domaines, et notamment concernant les déchets avec la suppression des plastiques à usage unique et la gestion des mégots de cigarette.

La programmation détaillée et l'ouverture de la billetterie devraient être communiquées dans les prochaines semaines.

Le Festival de Thau en chiffres

Depuis 1991

30 éditions

1 900 artistes du monde entier

360 concerts

Chaque année

12 à 15 000 festivaliers

+ de 100 bénévoles

Plus d’informations sur le festival sur : www.festivaldethau.com