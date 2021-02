Tarn et garonne - La fibre arrive à Moissac

La commercialisation des offres très haut débit à Moissac se poursuit.

Les habitants sont invités à tester dès à présent l‘éligibilité de leur logement sur le site https://www.octogone-fibre.fr/eligibilite/? et à venir échanger, sans réservation au préalable et dans le respect des gestes barrières, avec les équipes d'Octogone Fibre, de Tarn-et-Garonne Numérique ainsi que les fournisseur d'accès à Internet, autour du déploiement de la fibre optique les mercredi 3 mars de 9H00 à 13H00, et jeudi 4 mars de 14H30 à 18H00 au Hall de Paris.

Les professionnels sont également conviés avec un stand entièrement dédié.

La fibre optique apporte de très nombreux avantages tels qu’un débit ultra rapide, des connexions simultanées sur plusieurs supports ; tablette, TV Haute Définition, ordinateur…

Pour plus d'informations : Comment accéder au Très Haut Débit ? https://www.octogone-fibre.fr/comment-acceder-au-tres-haut-debit/

Le plus grand chantier du Tarn-et-Garonne : 102 000 prises livrées et 100 % du département fibré d’ici 2022

Si les premières prises sont commercialisées à destination des particuliers, établissements publics et entreprises à partir de juin 2020, l'ensemble des prises du département seront livrées par tranche annuelle successive d'ici 2022 dans les 191 communes hors zone AMII(1).

Les usagers auront le choix pour leurs offres Très Haut Débit entre différents opérateurs présents dès l’ouverture commerciale qui leurs seront présentés lors de réunions publiques organisées par Tarn-et-Garonne Numérique et Octogone Fibre (dès que le contexte sanitaire le permettra).

(1) Hors 8 communes du Grand Montauban (zone AMII - Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement - 8 communes où le déploiement est assuré par les opérateurs privés).