Occitanie - Gratuité des trains régionaux liO pour les jeunes : ouverture des candidatures pour l'expérimentation

Gratuité des trains régionaux liO pour les jeunes : ouverture des candidatures pour l'expérimentation

Le 8 février dernier, Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, et Philippe Bru, directeur régional SNCF Voyageurs Occitanie, ont annoncé l'expérimentation de la gratuité des trains régionaux liO pour les jeunes âgés de 18 à 26 ans : « + = 0 ». Avant une généralisation de la mesure envisagée pour le mois de septembre 2021, 2 000 jeunes représentant l'ensemble des territoires de l'Occitanie sont désormais invités à tester le dispositif afin qu'il réponde au mieux à leurs usages. Les candidatures en ligne seront ouvertes à compter de ce lundi 22 février.

L'objectif de cette mesure unique en France est de proposer aux jeunes âgés de 18 à 26 ans de voyager gratuitement dans une logique de contrat de fidélité sans engagement. Le principe est simple, « je voyage plus, je paye 0 », et se matérialise par la création d'un « compte mobilité » crédité au gré des voyages (lire ci-dessous).

Un panel test représentatif de la jeunesse d'Occitanie

Pour candidater, il suffit d'être âgé de 18 à 26 ans, de résider en Occitanie et de répondre à une enquête de mobilité. Au-delà de 2 000 inscriptions sur la période, un tirage au sort permettra de sélectionner les participants. Le panel sera représentatif des territoires et des jeunes habitants d'Occitanie.

L'inscription à l'expérimentation sera ouverte à compter de ce lundi 22 février et jusqu'au 19 mars prochain, sur le site www.ter.sncf.com/occitanie.

L'expérimentation se déroulera du 1er avril au 31 août 2021 avant une généralisation, si l'offre est concluante, à compter du 1er septembre prochain.

« Aujourd'hui, l'urgence climatique nous impose de revoir nos modes de vie, notamment pour ce qui concerne nos déplacements. S'adresser aux jeunes, c'est leur permettre de prendre très tôt la bonne habitude. Ils sont mobilisés, conscients des enjeux, ce sont eux qui construisent aujourd'hui le monde de demain. Cette gratuité repose sur un principe de contrat gagnant-gagnant, c'est une gratuité co-construite proposée à tous les voyageurs de 18 à 26 ans qui s'engagent à prendre le train très régulièrement » a déclaré Carole Delga à l'occasion de la présentation de la mesure, le 8 février dernier.

« +=0 » : Comment ça marche ?

Sans engagement et totalement dématérialisé, ce dispositif sera mis en œuvre via une application mobile à l'usage simplissime : après une inscription rapide, il suffira de « cliquer » à la montée et à la descente du train pour chaque trajet. La gratuité est ensuite progressive et se déclenche dès que l'usager atteint le nombre de trajets « cible ».