Lattes - La Carsat L-R et le Pôle Autonomie Santé de Lattes, partenaires pour accompagner les retraités.

La Carsat L-R et le Pôle Autonomie Santé de Lattes, partenaires pour accompagner les retraités de l’Hérault dans la préservation de leur autonomie

Partenaires depuis 2015, la Carsat L-R et le Pôle Autonomie Santé de Lattes L’Etape, travaillent en lien étroit afin d’apporter conseils et informations aux retraités soucieux de s’engager dans une dynamique de prévention pour réduire les effets liés au vieillissement et le risque de basculer dans la dépendance.

Les actions engagées auprès des retraités de l’Hérault

Accueil et information individualisée sur les matériels existants et les moyens de prévention disponibles sur le marché (visite du show-room, présentation et essai des solutions d’adaptation ou de compensation).

Conseil personnalisé avec remise de préconisations, essai des différentes aides techniques, établissement de plan d’adaptation du logement, aide à la recherche de financement, orientation vers des interlocuteurs ciblés.

Animation de temps d‘information collective (conférences généralistes ou ateliers spécialisés sur les thèmes basse vision, financement des aides techniques, logement et prévention des chutes…).

Les aides techniques au cœur de l’autonomie et de la qualité de vie des personnes Une expérimentation menée sur les aides techniques a permis d’identifier les difficultés trop souvent rencontrées par les personnes, et de mettre en exergue des propositions concrètes pour faciliter l’accès aux aides techniques, et améliorer leur usage au service de l’autonomie des personnes en situation de handicap ou âgées. Dans ce cadre, la Ministre déléguée chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, se rendra à Lattes le 19 février 2021 : visite du show-room (présentation et démonstration des différentes aides techniques) et échanges avec les partenaires sur le sujet.

La préservation de l’autonomie des personnes âgées grâce à un habitat individuel et collectif de qualité et sécurisé La Carsat L-R conseille et subventionne, avec d'autres partenaires, certains travaux d'aménagement ou d'adaptation du logement.

Les travaux concernés :

la création ou l'adaptation de sanitaires facilitant l'accessibilité et sécurisant l'environnement,

le remplacement d'un chauffage présentant un risque de dangerosité,

le changement des revêtements de sol en prévention des chutes...

Elle propose également une participation financière pour l'acquisition de certaines aides techniques (barres d'appui, tabouret de douche, etc.).

En 2020, un budget de plus de 2M€ a été alloué.