Hérault - Le beau temps arrive très vite et les pollens également. Attention, les allergies ne sont plus très loin !

Le beau temps arrive très vite et les pollens également. Attention, les allergies ne sont plus très loin !

Le printemps n'est plus très loin, un peu plus d'un mois à attendre. Une perspective plutôt positive, mais comme chaque année, pour certains le retour de la douceur est synonyme d'allergies aux pollens. Le RNSA, le réseau national de Surveillance Aérobiologique qui étudie leur concentration dans l'air confirme que le risque d'allergie est déjà au niveau maximum dans la région.

8 départements en rouge

Les yeux qui piquent, le nez qui coule ou la gorge qui gratte, les symptômes restent les mêmes pour ceux qui sont allergiques aux pollens. Comme d'habitude, ce sont les pollens de cyprès qui sont principalement en cause, et dans une moindre mesure, ceux des frênes. 8 départements méridionaux sont en rouge, autrement dit « risque très élevé ». Aude, Gard, Haute-Garonne, Hérault, Pyrénées-Orientales et Vaucluse, entre autres. La concentration élevée de pollens va sans doute se confirmer avec des températures déjà assez douces qui vont encore augmenter dans les prochains jours.

Le RNSA rappelle les conseils aux personnes allergiques.

Suivre strictement leurs traitements et éviter autant que possible l'exposition aux pollens.