Occitanie - Tester - Alerter - Protéger : Des équipes mobiles se déploient en Occitanie

Tester - Alerter - Protéger : Des équipes mobiles se déploient dans chaque département en Occitanie

Pour ralentir la progression de l’épidémie de Covid-19, l’ARS Occitanie renforce la stratégie Tester-Alerter-Protéger et déploie avec ses partenaires locaux des équipes mobiles de médiateurs de lutte anti-Covid dans chacun des 13 départements de la région.

La stratégie « Tester Alerter Protéger » se renforce très concrètement en Occitanie, avec le déploiement sur le terrain, dans chaque département, d’une équipe mobile de médiateurs engagés dans la lutte anti-Covid. Leur action s’inscrit en complémentarité avec celle de l’ensemble de l’ensemble des acteurs déjà mobilisés.

Face à l’évolution de la situation épidémique, l’objectif est d’intervenir plus près des lieux de travail, d’études ou de vie, pour rappeler les bons réflexes de protection et démultiplier les opérations de test de proximité. Ces renforts seront aussi mobilisés pour intervenir plus vite dans le cadre d’opérations de dépistages massifs, en appui à la recherche des cas contacts ou au respect des mesures d’isolement, pour casser les chaines de transmission du virus.

Une équipe mobile disponible dans chaque département.

Les premières équipes de médiateurs anti-covid sont déjà déployées dans la région. Elles prennent appui sur les compétences de partenaires locaux de la protection civile, du secteur associatif ou des SDIS par exemple, en relation avec chaque Délégation départementale de l’ARS. Chaque équipe de médiateurs est encadrée et formée préalablement pour assurer ces missions de sensibilisation du grand public, d’organisation de tests de dépistage, ou d’appui à la gestion de cas groupés. Chaque équipe est mobile et activée sur le terrain toute

la semaine. Elle peut aussi être mobilisée le week-end en cas de priorité épidémiologique.

Ce dispositif sera rapidement mis en action dans chaque département en Occitanie, pour apporter un appui opérationnel à tous les partenaires et acteurs du territoire (préfectures, collectivités, enseignement, universités...) lorsqu’ils souhaitent organiser des opérations de sensibilisation et de dépistage ciblées en réponse aux priorités épidémiologiques de chaque territoire.

En finançant les interventions de près de 120 médiateurs, l’ARS Occitanie renforce les moyens de lutte contre la circulation du virus, en intervenant massivement et rapidement sur les situations à risques et vers les publics isolés ou en difficulté.

Contact des référents « Médiateurs lutte anticovid » de votre délégation départementale ARS en Occitanie :

ARIEGE ars-oc-dd09-gestion-alerte@ars.sante.fr

AUDE ars-oc-dd11-vss@ars.sante.fr

AVEYRON emmanuelle.pourcel@ars.sante.fr / ars-oc-dd12-gestion-alerte@ars.sante.fr

GARD ars-oc-dd30-vss@ars.sante.fr / julia.delepierre@ars.sante.fr / samy.ably@ars.sante.fr

HAUTE-GARONNE ars-oc-dd31-gestion-alerte@ars.sante.fr / jean-sebastien.dehecq@ars.sante.fr / cathy.demay@ars.sante.fr / alexandre.pelangeon@ars.sante.fr

GERS ars-oc-dd32-animation-territoriale@ars.sante.fr

HERAULT Simon.barberio@ars.sante.fr / Stephanie.hue@ars.sante.fr

LOT benoit.joseph@ars.sante.fr / ars-oc-dd46-gestion-alerte@ars.sante.fr

LOZERE ars-oc-dd48-direction@ars.sante.fr

HAUTES PYRENEES laura.escale@rs.sante.fr / ars-oc-dd65-gestion-alerte@ars.sante.fr

PYRENEES ORIENTALES ars-oc-dd66-sante-publique@ars.sante.fr / christine.portero-espert@ars.sante.fr

TARN ars-oc-dd81-animation-territoriale@ars.sante.fr / corinne.calaciura-lenormand@ars.sante.fr

TARN ET GARONNE ars-oc-dd82-gestion-alerte@ars.sante.fr