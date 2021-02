Hérault - Départementales juin 2021 : Debout la France présent sur 6 cantons de l'Hérault

Départementales juin 2021 : Debout la France présent sur 6 cantons de l’Hérault



Debout la France, parti présidé par Nicolas DUPONT AIGNAN, candidat à l’élection présidentielle de 2022, a décidé de présenter des candidats lors des départementales de juin 2021 dans l’Hérault.



Pour définir les cantons ciblés par notre mouvement, nous avons répertoriés les cantons dans lesquels Nicolas DUPONT AIGNAN a fait ces meilleurs scores lors des présidentielles de 2017 et recensé les personnes motivées pour porter nos candidatures.



6 cantons ont donc été définis comme prioritaires par notre mouvement :



Cazouls les Beziers

Pézenas

Frontignan

Mèze

Sète

Mauguio



Il y aura donc des candidats « Debout la France » sur ces cantons, avec des personnes compétentes et motivées.



Pour les autres cantons de l’Hérault, DLF adopte une position responsable, et laisse des candidats plus à même de l’emporter contre la gauche. C’est à notre avis, la seule ligne qui peut permettre des victoires et l’avancée des idées que nous portons, avec d’autre mouvements patriotes, souverainistes, attachés aux prérogatives régaliennes de l’Etat et à la liberté d’entreprendre et de réussir en France.