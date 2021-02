Vauvert - La solidarité et le partage continuent à Vauvert avec l'opération : Un courrier pour nos aînés

La solidarité et le partage continuent à Vauvert avec l’opération : " Un courrier pour nos aînés. "

En partenariat avec la ville de Vauvert, la direction et l'auxiliaire socio-éducatif de la résidence L'accueil à Vauvert, dans le Gard, proposent à chacun d’envoyer un petit mot aux résidents pour les soutenir dans cette période d’incertitudes.

« Encore plus dans cette période particulière, il est important de renforcer les liens intergénérationnels avec nos anciens » indique Jean Denat, maire de Vauvert.

Depuis le début de l’épidémie, dans les EHPAD, les visites sont plus restreintes, certaines animations sont supprimées en fonction des protocoles sanitaires, et les pensionnaires sont un peu plus isolés. Face à ce contexte exceptionnel, le personnel soignant redouble d’efforts pour soutenir nos aînés et fait en sorte d’organiser des activités spéciales.

La résidence L’accueil souhaite multiplier les petites actions en apparence dérisoires, mais qui font tellement de bien, notamment en proposant à nouveau d’écrire aux résidents !

« Les résidents seraient très heureux d’avoir un courrier, un dessin, une carte postale, un petit mot... des messages joyeux et optimistes, qui remontent le moral ! » souligne Francine Chalmeton, conseillère municipale déléguée aux séniors.

Il suffit parfois d’un petit rien pour faire plaisir et redonner le sourire.

Pour participer à l’opération, rien de plus simple, il faut écrire son message pour Josette, Yvonne, Albert, Jeanne, Charlotte, Geneviève, Janny (ou même à chacun d’entre eux !) et poster son courrier avant le 15 mars 2021 à l’adresse suivante :

Résidence L'Accueil

A l’attention de (préciser ici le prénom de la personne à qui vous souhaitez écrire)

75, rue Louis Aragon

30600 Vauvert