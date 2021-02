Gard - Pour la victoire de l'écologie dans le Gard !

Pour la victoire de l’écologie dans le Gard !

L’Alliance Écologiste Indépendante présidée par Jean-Marc GOVERNATORI, CAP21 - Le Rassemblement Citoyen présidé par Corinne LEPAGE et Génération Écologie présidée par Delphine BATHO se sont regroupés en coordination en décembre dernier, constatant la cohérence et la convergence de plus en plus grande entre nos trois organisations dans nos combats écologistes et pour la diffusion et la mise en application d’un projet économique et social résilient fondé sur les valeurs d’une République laïque démocratique et sociale.

Avec nos partenaires du Pôle écologiste, EELV, le MDP et Génération.s, . Fortes de leur histoire et de leur diversité, nos organisations se sont rassemblées pour œuvrer à la création du Pôle écologiste qui constitue une étape essentielle vers la création d'une grande

formation de l'écologie de gouvernement en France et ainsi permettre à l’écologie politique d’élargir son audience électorale et d’accéder aux responsabilités en France.

De fait, sans renoncer à leur autonomie ni aux règles de gouvernance qui leur sont propres, nos organisations décident de se coordonner notamment sur la stratégie électorale et politique des écologistes pour les élections locales et nationales, en particulier les élections régionales et départementales de 2021, ainsi que les élections législatives et présidentielles de 2022.

Ainsi, dans le Gard, l’AEI, Cap21-LRC et GE seront présents dans le département en soutenant lors des élections de juin prochain les candidatures de celles et ceux qui membres de nos mouvements ou sympathisant.es -œuvrent tous les jours avec courage et conviction pour un autre modèle de vie et de développement dans un département qui souffre déjà trop de précarité, d’isolement, de pollutions et des conséquences du dérèglement climatique.