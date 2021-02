Occitanie - La Région renforce son soutien au monde associatif.

La Région renforce son soutien au monde associatif

L'Occitanie est dotée d'un tissu associatif riche et divers avec 140 000 associations, 1,4 millions de bénévoles, 170 000 salariés. Mais avec la crise le constat est là : les responsables associatifs craignent pour leurs activités et leurs salariés.

Pour venir en aide au monde associatif, les élus régionaux réunis en commission permanente ce vendredi 12 février ont adopté, sur proposition de la présidente de la Région, Carole Delga, différentes mesures.

« Parce que les associations ont été en première ligne dès le début de la crise sanitaire en assurant les solidarités, en faisant face à de nouveaux besoins sociaux tout en étant confrontées à une baisse de leurs moyens humains, elles méritent toute notre attention », a notamment déclaré Carole Delga.

Un budget de 140 000 € est ainsi mobilisé pour la mise en place d'une cellule de prévention et d'accompagnement des associations employeuses partenaires de la Région en difficultés, animée par le Mouvement Associatif Occitanie et France Active.

La Région accroit par ailleurs son soutien au monde associatif avec l'activation de Solidarité Associations Occitanie 2021 pour permettre le maintien des activités des associations fragilisées par la crise en facilitant des avances de subventions.

Elle prévoit également de renforcer son soutien aux associations sur le volet ressources humaines/ formation des bénévoles et salariés et d'agir avec un fonds exceptionnel d'aide aux associations œuvrant pour la jeunesse, l'éducation populaire et les solidarités.

Dès de le début de la crise sanitaire, la Région Occitanie a mobilisé:

21 M€ versés à près de 1 500 associations au titre du fonds solutions associations d'Occitanie 2020.

« Bien manger pour tous » : les associations d'aide alimentaire ont bénéficié de 79 livraisons de produits frais et locaux soit 900 tonnes de denrées aux associations d'aide alimentaire pour les bénéficiaires et les familles de lycéens boursiers pour 2,4 M€.

L'OCCAL : 11 M€ accordés aux entreprises mais également aux associations

La Région Occitanie consacre cette année 26 M€ de son budget aux associations soit une hausse de plus de 5% par rapport à 2020.