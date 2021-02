Montpellier - Pas de manifestation samedi 13 février 2021 à Montpellier

Sécurité : préservation de l’ordre public – samedi 13 février 2021

En raison des risques d’atteinte au bon ordre, à la santé, à la salubrité, à la sécurité et à la tranquillité publique, du contexte de menace terroriste qui demeure actuellement et de la situation sanitaire du département de l’Hérault, le préfet de l’Hérault a décidé de prendre les mesures suivantes par arrêté préfectoral :

► Toute manifestation organisée dans le périmètre de l’Écusson, sur la place de la Comédie et l’esplanade Charles de Gaulle à Montpellier est interdite, ce samedi 13 février 2021 entre 14 heures et 18 heures, conformément à l’article 3 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020, modifié, en raison d’une part du risque de trouble à l’ordre public et d’autre part en ce qu’elle favorise, par les attroupements annoncés, la diffusion du virus.

► La détention de matériel de sons ayant pour objectif la diffusion de musique amplifiée à des fins d’animation musicale festive ainsi que l’usage et la consommation d’alcool sont interdits sur la voie publique dans tout le département de l’Hérault.

Le préfet de l’Hérault rappelle que les manifestants sont responsables de leurs actes et que leur responsabilité civile peut être engagée. Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par les articles L.3136-1 du code de la santé publique et R.211-27 du code de la sécurité intérieure.

Retrouvez l’arrêté sur le site internet des services de l’Etat dans l’Hérault :

https://www.herault.gouv.fr/content/download/37142/246529/file/P034-20210212-Interdiction_manifestation_13022021-Montpellier.pdf